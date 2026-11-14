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Pour la troisième journée internationale de la trêve, seul Julien Duranville a connu la victoire avec les Espoirs belges. L’ailier a même été buteur.

Pour les victoires, il faudra repasser pour les internationaux de l’OL. Vendredi, ils étaient cinq sur le pont et seul un Lyonnais a pu fêter un succès dans le vestiaire. Il s’agit de Julien Duranville avec les Espoirs belges. Convoqué pour la première fois depuis un certain temps, l’ailier rhodanien était titulaire dans l’amical contre l’Allemagne. Il n’a pas mis bien longtemps à dégainer, ouvrant le score à la 8e minute de jeu. Retrouvant petit à petit des sensations à l’OL, bien qu’encore trop brouillon, Duranville a pu accumuler du temps de jeu en sélection, passant 74 minutes sur le pré.

Seul Greif a joué 90 minutes

Disputant aussi un amical, Nicolás Tagliafico est lui resté sur le banc, pour la première de l’Argentine depuis la retraite de Lionel Messi. L’Albiceleste s’est inclinée 2-1 contre l’Uruguay. De défaite, il en a également été question pour Noah Nartey en barrages qualificatifs pour l’Euro U21. Et elle a été très lourde pour les espoirs danois face à ceux des Pays-Bas. pour la match aller, le milieu lyonnais, qui a joué 64 minutes, et ses partenaires ont encaissé trois buts à la maison (0-3). Enfin, en Ligue des Nations, une heure de jeu pour Zachary Athekame dans le nul de la Suisse (0-0). Dominik Greif a lui aussi partagé les points avec la Slovaquie face aux Îles Féroé (2-2).