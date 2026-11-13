OL : 90 minutes pour Kamara (France U20) et Niakhaté (Sénégal)

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Journée contrastée pour les internationaux lyonnais. Noham Kamara a perdu avec la France U20 contre le Danemark. Moussa Niakhaté, lui, se rapproche d’une qualification à la CAN.

Ils étaient trois Lyonnais concernés par des matchs internationaux jeudi. Avec la France U20, nous retrouvions Noham Kamara et Khalis Merah. Moussa Niakhaté, lui, représentait comme à l’accoutumée le Sénégal. Et il a obtenu la victoire. Les jeunes Français, eux, ont perdu contre le Danemark. Une journée contrastée donc pour les membres de l’OL.

Elle a démarré en fin d’après-midi avec le revers 1 à 0 des Bleuets, battus pour la quatrième fois de rang cette saison. L’arrière de 19 ans était titulaire, et a joué toute la rencontre amicale. Son compère du milieu de terrain a lui été préservé. Il devrait participer à la seconde manche dimanche contre ces mêmes Danois.

Le Sénégal fait la décision après l’heure de jeu

Les Lions de la Teranga, de leur côté, ont remporté un duel important à domicile face au Soudan. Dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations, ils ont gagné 4 à 1, même si tout n’a pas été simple. Malgré l’ouverture du score de Nicolas Jackson, les Soudanais ont égalisé juste avant la pause. Les Sénégalais ont finalement fait la différence après l’heure de jeu en marquant trois fois.

Associé au capitaine Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté est resté sur le terrain durant toute la partie. À mi-parcours dans ces éliminatoires, lui et ses compatriotes occupent la première place de la poule avec quatre longueurs d’avance sur le troisième. Le billet pour la CAN n’est pas très loin, et il se rapprocherait encore davantage si le Sénégal bat de nouveau le Soudan lundi.