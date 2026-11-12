OL : un bilan comptable moins bon après dix journées de Ligue 1

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Après dix journées de Ligue 1, l’Olympique lyonnais compte deux points de moins que la saison passée à la même période. Si le bilan comptable est légèrement inférieur, la défense affiche toutefois de meilleures statistiques.

Depuis son lancement, l’exercice lyonnais a connu plusieurs hauts et bas. Avec 17 points au compteur, l’OL occupe la cinquième place du championnat et reste au contact des premières positions. Mais en comparant les dix premières journées avec celles de l’exercice 2025-2026, un léger recul apparaît. Une différence qui se retrouve principalement dans le nombre de victoires et le rendement offensif.

L’OL était déjà 5e au même stade de la saison passée

Après dix rencontres de Ligue 1 la saison passée, les Rhodaniens totalisaient 19 unités. Leur bilan était alors de six victoires, un match nul et trois défaites. Cette année, ils affichent cinq succès, deux partages des points et trois revers. Avec 17 unités, ils accusent donc deux longueurs de retard sur leur précédente marque. La différence reste assez limitée, d’autant que le classement est identique. À l’issue de la dixième journée, l’OL occupait déjà la cinquième place l’année dernière. Néanmoins, il y avait plus de stabilité puisque Paulo Fonseca avait réalisé l’entièreté de la saison alors qu’il a quitté le club depuis dix jours.

Une défense plus performante que l’an dernier

Cette comparaison n’est toutefois pas entièrement négative. Sur le plan défensif, les coéquipiers de Moussa Niakhaté possèdent de meilleures statistiques. Au même moment l’an passé, ils avaient encaissé douze buts. Cette saison, ils n’en ont concédé que neuf. À l’inverse, le secteur offensif connaît un léger recul. L’OL avait marqué 16 fois lors de ses dix premières rencontres en 2025-2026, contre 15 actuellement.

Le bilan est donc assez contrasté pour l’Olympique lyonnais. Moins efficace comptablement que la saison passée, le club rhodanien se montre en revanche plus solide défensivement. Pour accrocher les premières places européennes, il faudra surtout régler les soucis à l’extérieur afin de démarrer une dynamique.