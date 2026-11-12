OL : Carlos Vicens devra jongler entre adaptation et affirmation

Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Ce sera tout l’enjeu du début de mandat de Carlos Vicens. À quel point cet entraîneur réputé dogmatique peut-il, et va-t-il, s’adapter à l’effectif de l’OL ?

Sa première prise de parole était attendue. Et ce sera aussi le cas lors des prochaines déclarations de Carlos Vicens, nouvel entraîneur de l’OL. Mais les observateurs et les supporters seront surtout attentifs à ce qui se passe sur la pelouse. Car de son aventure à Braga (juillet 2025-octobre 2026), il en ressort que l’Espagnol était un technicien particulièrement dogmatique avec des idées arrêtées.

Le maintien d’une défense à quatre, un premier signe

En ce sens, la réponse donnée à un possible prolongement de sa défense à trois du Portugal à l’Olympique lyonnais apporte un éclairage nouveau. Mardi, il a affirmé qu’il ne bouleverserait pas les habitudes de Moussa Niakhaté et de ses compères. « Nous évoluions avec trois centraux parce que nous estimions que c’était la meilleure solution. Dans mes expériences précédentes, j’utilisais une ligne de quatre. Ici, ce système est déjà bien installé. Mon intention est donc de le conserver, a-t-il annoncé. Cela permet aussi d’avoir plus d’options lorsqu’on attaque, de presser un petit peu plus haut. »

Un premier indice sur le fait que l’homme de 43 ans n’est pas arrêté sur son dispositif tactique. On attendra de voir concrètement ce qu’il met en place, mais l’ancien professeur d’économie a tout de même des préceptes auxquels il tient, et pour lesquels il ne fera pas de concession a priori. Il souhaite que son équipe ait la possession, ressorte de derrière avec un jeu de position et beaucoup de mouvements.

Une continuité avec Paulo Fonseca ? Jusqu’à quel point ?

Sur le papier, ce ne sera pas si éloigné, au moins en principe, de ce que demandait Paulo Fonseca. « Son profil correspondait à nos aspirations et au football que nous souhaitons développer. Nous avons bâti cette équipe avec Paulo, mais elle a avant tout été construite pour l’OL. Il fallait donc trouver un coach capable de s’inscrire dans cette continuité, a raconté Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif. Je connaissais déjà ses qualités, mais je voulais aussi comprendre sa vision de notre formation. Les discussions ont été très claires et fluides. C’est quelqu’un de très structuré. Nous avons parlé de systèmes de jeu, de notre philosophie et de nos ambitions. Il sait comment nous voulons jouer et où nous voulons aller. »

Est-ce que cette stratégie prendra ? En tout cas, il semble plutôt être jusqu’au boutiste dans sa manière de concevoir le football. « Il voulait qu’on sorte de derrière, qu’on ait la possession. Il a des convictions, il peut mourir avec ses idées. Carlos attend beaucoup de ses joueurs. […] Même quand les résultats ne marchaient pas, il gardait ses intentions de jeu, a confié Amine El Ouazzani, attaquant d’Angers prêté par Braga, à RMC Sport. Il a côtoyé le néo-Rhodanien la saison dernière. Il va découvrir un championnat plus physique. Je pense qu’il y aura une adaptation de sa part. »

Entraîneur exigeant, qui demande beaucoup à ses joueurs et s’intéresse « à l’ADN OL »

Décrit comme « très exigeant » – « Il pouvait péter un plomb pour des erreurs de passe ou de concentration. Il a son caractère. Quand tu fais des erreurs bêtes, il avait tendance à s’énerver un peu. » – Carlos Vicens a deux semaines avant son premier match. Un laps de temps assez court, surtout sans les internationaux, pour faire un état des lieux. « Nous parlons de continuité dans le style de jeu et la philosophie de l’Olympique lyonnais. Je vais devoir identifier les éléments que j’avais déjà observés en analysant les rencontres, puis voir comment les choses se passent directement sur le terrain », a-t-il détaillé lors de sa présentation.

Comme à chaque bouleversement, il faudra pour le nouvel entraîneur manœuvrer entre ajustements et affirmation de ses convictions. « Au-delà de son intelligence, il a tout de suite voulu s’imprégner de l’ADN de l’OL. Il m’a posé beaucoup de questions sur le club, sur son fonctionnement et sur son identité, a insisté Matthieu Louis-Jean. Carlos avait également envie de travailler avec le staff déjà en place. C’est un coach qui sait faire progresser individuellement les joueurs, et particulièrement les jeunes. C’était aussi un aspect important pour nous. » Le principal étant désormais de mettre tout ça en musique.