OL : Kaïl Boudache lance la trêve internationale des Lyonnais

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La trêve internationale débute pour les joueurs de l’OL. Et c’est Kaïl Boudache qui sera le premier à retrovuer sa sélection parmi les joueurs de l’effectif professionnel. Convoqué avec l’Algérie U23, l’ailier lyonnais affronte l’Eswatini ce mercredi 11 novembre à 15 h 00, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.

Après ses débuts avec l’effectif professionnel de l’OL au mois d’août, le jeune ailier lyonnais Kaïl Boudache va retrouver la sélection algérienne U23 pour poursuivre sa progression. Il avait déjà été convoqué lors de la trêve de septembre pour disputer une double confrontation face à l’Afrique du Sud. Ce rassemblement lui offre deux occasions de se montrer, lui qui commence à montrer des difficultés avec l’OL, notamment dans le domaine de la finition.

Un double rendez-vous face à l’Eswatini

L’Algérie U23 dispute une double confrontation contre l’Eswatini pour tenter de poursuivre son parcours qualificatif. La première manche se joue ce mercredi à l’extérieur, avant un match retour programmé lundi 16 novembre à Alger, à 18 h 00. Kaïl Boudache ouvre ainsi le bal pour les internationaux lyonnais. Il sera le premier à représenter l’OL durant cette trêve de novembre, avec pour objectif de retrouver un maximum de confiance et revenir à Lyon en pleine forme. Pour démarrer, il est remplaçant.