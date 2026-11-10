OL : Ernest Nuamah est finalement resté à Décines

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Diminué depuis une semaine, Ernest Nuamah va pouvoir profiter de la trêve internationale pour revenir à 100%. L’ailier de l’OL n’a pas été retenu avec le Ghana pour les deux matchs qualificatifs pour la Coupe d’Afrique des nations.

Il n’avait que 20 minutes dans les jambes, mais le scénario de Brest – OL a poussé le staff rhodanien à le faire jouer jusqu’à une demi-heure. Dimanche, Ernest Nuamah n’avait pas toutes ses capacités pour débuter la rencontre à Francis-Le Blé et avait donc commencé sur le banc, après avoir dû déclarer forfait face à la Real Sociedad. Face aux différents soucis physiques qui touchent le secteur offensif, l’OL voulait s’éviter un nouveau casse-tête avec son ailier.

Une coupure bienvenue

Bonne nouvelle, Nuamah va pouvoir profiter de la trêve internationale pour revenir à 100%. En effet, le numéro 7 lyonnais n’a pas été convoqué en sélection pour ce mois de novembre, pour les deux matchs contre la Somalie comptant pour les qualifications de la CAN. Ernest Nuamah était ainsi bien présent ce mardi pour la première séance de Carlos Vicens, quand bien même il s’est entraîné de façon individuelle avec Alexandre Fahri, l’un des préparateurs physiques du groupe pro.