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OL : trois défaites de suite à l'extérieur, une première depuis 2022
Tanner Tessmann (OL) face à Ludovic Majorque (Brest) (Photo by Alain JOCARD / AFP)

OL : trois défaites de suite à l’extérieur, une première depuis 2022

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Après Lens (2-1), le PSG (2-0) et Brest (2-0), l’Olympique lyonnais vient d’enchaîner trois revers consécutifs à l’extérieur en Ligue 1. Une série négative qui renvoie à l’automne 2022, lorsque les Lyonnais avaient connu une période particulièrement compliquée sous Peter Bosz.

L’OL traverse une période partiuclièrement délicate à l’extérieur. Battus par Lens (2-1), le Paris Saint-Germain (2-0), puis Brest (2-0), les joueurs lyonnais ont concédé trois défaites de suite à l’extérieur en championnat. C’est un bilan qui contraste grandement avec leurs performances à domicile et qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux supporters rhodaniens.

Une série similaire à l’automne 2022

Pour retrouver une telle série, il faut remonter à l’automne 2022. À cette époque, l’OL avait même fait pire en enchaînant quatre défaites consécutives en championnat. Les hommes de Peter Bosz puis de Laurent Blanc s’étaient d’abord inclinés à Lorient (3-1) dans un match en retard, puis à Monaco (2-1), avant de tomber à Lens (1-0) et à Rennes (3-2). Cette période avait marqué le début d’une saison compliquée pour les Lyonnais, qui rapidement décroché des premières places, ce qui avait valu le licenciement de l’entraîneur néerlandais.

Un bilan global à l’extérieur qui inquiète

En plus des défaites, sur les cinq déplacements disputés en Ligue 1 cette saison, l’OL ne compte qu’une victoire, obtenue à Toulouse (2-0) lors de la première journée. Un match nul s’ajoute ensuite aux trois revers, face au Paris FC (0-0). Avec seulement quatre points pris sur quinze possibles, le bilan est insuffisant pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles. Avec l’arrivée de Carlos Vicens, les Lyonnais devront désormais retrouver de la solidité loin de leurs bases pour ne pas laisser cette mauvaise dynamique s’installer.

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Une réponse

  1. Avatar
    GoNL

    On n’a pas une équipe ou un coach plus faible cette année…
    Pour moi, ça vient surtout du fait des tours préliminaires qui ont obligé à préparer l’équipe beaucoup plus tôt, en plus après une coupe du monde qui a concerné quelques cadres clés.
    Résultat, en octobre on est un peu à bout, et on manque de qualité pour faire tourner efficacement.
    Et c’est plus flagrant à l’extérieur où les équipes décident de nous prendre a la gorge, le scénario des 3 défaites est un peu similaire..
    Je n’ai pas de meilleure explication

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