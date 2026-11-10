Julien Duranville (OL) retrouve les Espoirs belges

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L’ailier lyonnais Julien Duranville fait partie des 24 joueurs retenus pour la rassemblement de la Belgique Espoirs. Il affrontera notamment l’Allemagne et l’Italie durant la trêve internationale de novembre.

Après avoir retrouvé les terrains, c’est une nouvelle convocation internationale pour Julien Duranville. L’ailier de l’Olympique lyonnais a été retenu avec les Espoirs belges pour le rassemblement de novembre. Le sélectionneur a dévoilé une liste de 24 joueurs dans laquelle figure l’ailier rhodanien, qui retrouve ainsi la sélection U21. Il retrouvera son ancien coéquipier Malick Fofana, désormais à Sunderland. Les deux joueurs font leur retour après un passage en sélection A.

Deux rencontres amicales au programme

Les Espoirs belges profiteront de cette trêve pour poursuivre leur préparation en vue de l’Euro U21 2027. Déjà qualifiés pour la compétition, qui se déroulera en Serbie et en Albanie du 16 juin au 3 juillet prochain, les Diablotins ont deux rendez-vous au programme. Ils commenceront par défier l’Allemagne, le vendredi 13 novembre. Ils enchaîneront ensuite face à l’Italie, le lundi 16 novembre. Ce sont deux oppositions face à des sélections également qualifiées pour le prochain championnat d’Europe.

Cette nouvelle convocation offre au Lyonnais l’occasion de retrouver sa sélection et d’engranger du temps de jeu sur la scène internationale, en vue de retrouver totalement du rythme sur la fin d’année avec l’OL. Après avoir été touché physiquement sur le début de saison, Julien Duranville est revenu dans la rotation, mais n’est toujours pas à 100% de ses capacités.