À Brest, les supporters de l’OL n’ont pas oublié Éric Roy

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Dimanche, 250 supporters de l’OL ont fait le déplacement à Brest. Dans la défaite rhodanienne, ils n’ont pas oublié un ancien de la maison, Éric Roy, décédé il y a quelques mois, qui était l’ancien coach du SB29 et était passé dans la capitale des Gaules pendant trois saisons comme joueur.

À l’image de ce qu’il a pu se passer à Grenoble avec les U17, le football peut être répugnant à souhait, donnant l’envie de ne plus le suivre. Et puis, il y a encore des gestes qui montrent que ce sport peut rassembler. Dimanche, au stade Francis-Le Blé, les supporters brestois n’ont pu qu’accueillir avec des applaudissements la banderole déployée dans le parcage visiteurs.

128 matchs sous le maillot lyonnais

Ils n’étaient que 250 à avoir fait le déplacement en Bretagne, mais les supporters de l’OL ont réussi à toucher en plein cœur tout un club. Quelques mois (17 juin 2026) après le décès d’Éric Roy, les Lyon 1950 en tête ont déployé deux bâches noires pour rendre hommage à l’ancien coach brestois mais aussi ancien joueur de l’OL (1993-1996), où l’on pouvait lire : « Éternel respect » et « RIP Eric Roy ». Un geste salué par le Stade brestois et son public, avant de fêter plus tard la victoire (2-0) des anciens protégés de Roy.