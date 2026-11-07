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Contrairement à la semaine passée, OL Lyonnes n’a jamais tremblé pour battre Lens samedi (1-7). Après 20 minutes, les Lyonnaises menaient déjà 4 à 0.

D’un départ cata à une entame canon. La semaine passée, OL Lyonnes avait rapidement été mené par Montpellier, avant de faire la différence en seconde période (2-5). Cette fois-ci, pas le temps de douter ou de laisser l’adversaire espérer. Opposé au modeste Lens, avant-dernier avant cette 8e journée, le tenant du titre a démarré très fort.

Après 20 minutes, le tableau d’affichage montrait un cinglant 4 à 0 suite aux buts de Damaris Egurrola (3e) et Melchie Dumornay (5e), ainsi qu’au doublé de Marie-Antoinette Katoto (13e et 20e). Dominantes dans le secteur aérien, les joueuses de Jonatan Giráldez ont marqué à trois reprises de cette manière. En effet, Lily Yohannes a également participé à la fête avec sa tête juste avant la pause (5-1, 45e+2).

Gestion des temps de jeu après la pause

Certes, les Lensoises ont réduit un peu l’écart à la 29e minute, mais ce n’était qu’un épiphénomène dans un match largement dominé par les Rhodaniennes. Avec une telle avance à la pause, l’entraîneur espagnol a fait tourner son effectif dès le retour des vestiaires en prévision du duel contre le Juventus Turin mercredi.

OL Lyonnes s’est laissé endormir après la pause

Hormis le turnover, on notera sur ce deuxième acte que Wendie Renard et ses coéquipières ont eu nettement plus de mal à forcer le coffre-fort nordistes. Il faut dire que leur adversaire a encore davantage resserré son bloc, densifiant l’axe. Le petit rythme imposé et les fautes techniques d’OL Lyonnes ne l’aidaient pas non plus à faire des différences.

Ada Hegerberg, après une glissade de la défenseure (1-6, 89e), et Wendie Renard sur penalty (1-7, 90e+4) ont évité un 0-0 sur les 45 dernières minutes qui aurait fait tache. Jule Brand en a profité pour délivrer sa deuxième passe décisive du soir. Avant la Ligue des champions la semaine prochaine, l’Allemande est bien une des grandes satisfactions d’une formation qui reste injouable en D1 (huit victoires en huit rencontres).

Le 11 d’OL Lyonnes à Lens : Grohs – Lawrence, Tarciane (Renard, 60′), Engen, Brand – Yohannes (Becho, 67′), Damaris, Dumornay – Paralluelo (Bacha 60′), Katoto (Hegerberg, 46′), Chawinga (Joseph, 46′)