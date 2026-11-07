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OL Lyonnes déroule puis gère (un peu trop) à Lens, son parcours parfait continue
Marie-Antoinette Katoto, buteuse pour OL Lyonnes, contre l’Inter Milan (@UEFA)

OL Lyonnes déroule puis gère (un peu trop) à Lens, son parcours parfait continue

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Contrairement à la semaine passée, OL Lyonnes n’a jamais tremblé pour battre Lens samedi (1-7). Après 20 minutes, les Lyonnaises menaient déjà 4 à 0.

D’un départ cata à une entame canon. La semaine passée, OL Lyonnes avait rapidement été mené par Montpellier, avant de faire la différence en seconde période (2-5). Cette fois-ci, pas le temps de douter ou de laisser l’adversaire espérer. Opposé au modeste Lens, avant-dernier avant cette 8e journée, le tenant du titre a démarré très fort.

Après 20 minutes, le tableau d’affichage montrait un cinglant 4 à 0 suite aux buts de Damaris Egurrola (3e) et Melchie Dumornay (5e), ainsi qu’au doublé de Marie-Antoinette Katoto (13e et 20e). Dominantes dans le secteur aérien, les joueuses de Jonatan Giráldez ont marqué à trois reprises de cette manière. En effet, Lily Yohannes a également participé à la fête avec sa tête juste avant la pause (5-1, 45e+2).

Gestion des temps de jeu après la pause

Certes, les Lensoises ont réduit un peu l’écart à la 29e minute, mais ce n’était qu’un épiphénomène dans un match largement dominé par les Rhodaniennes. Avec une telle avance à la pause, l’entraîneur espagnol a fait tourner son effectif dès le retour des vestiaires en prévision du duel contre le Juventus Turin mercredi.

OL Lyonnes s’est laissé endormir après la pause

Hormis le turnover, on notera sur ce deuxième acte que Wendie Renard et ses coéquipières ont eu nettement plus de mal à forcer le coffre-fort nordistes. Il faut dire que leur adversaire a encore davantage resserré son bloc, densifiant l’axe. Le petit rythme imposé et les fautes techniques d’OL Lyonnes ne l’aidaient pas non plus à faire des différences.

Ada Hegerberg, après une glissade de la défenseure (1-6, 89e), et Wendie Renard sur penalty (1-7, 90e+4) ont évité un 0-0 sur les 45 dernières minutes qui aurait fait tache. Jule Brand en a profité pour délivrer sa deuxième passe décisive du soir. Avant la Ligue des champions la semaine prochaine, l’Allemande est bien une des grandes satisfactions d’une formation qui reste injouable en D1 (huit victoires en huit rencontres).

Le 11 d’OL Lyonnes à Lens : Grohs – Lawrence, Tarciane (Renard, 60′), Engen, Brand – Yohannes (Becho, 67′), Damaris, Dumornay – Paralluelo (Bacha 60′), Katoto (Hegerberg, 46′), Chawinga (Joseph, 46′)

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12 réponses

  1. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Du classique chez les fenottes, on met le plus possible de buts en première mi-temps, puis en deuxième les vacances jusqu’à la 80e environ, et ça se termine généralement avec 2 derniers buts.

    Vivement la ligue des championnes contre la Juv qu’on voit du spectacle.

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  2. Jmd71
    Jmd71

    Oui, ce championnat devient inintéressant, à cause de la domination des filles,
    Comme le fait Qsg en masculin

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  3. dede74
    dede74

    Une purge cette seconde période et indigne de l’OL, de quoi être déçu du spectacle ! par contre bravo les lensoises, avoir tenu en échec cette « grande » équipe de Lyon, est un exploit, dommage d’avoir pris ces deux derniers buts !
    Curieux de voir la réaction du coach, sauf si ses consignes allaient en ce sens du match, ce dont je doute !
    Il faudra être bien meilleures en UWCL !

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    1. Avatar
      undeuxtrois

      Elles n’ont pas tenu en échec l’OL puisque cela fait 1-5 et 0-2 sur les deux différentes périodes. Mais oui, la seconde période était vraiment plan plan. En même temps, à 1-5, y a-t-il vraiment besoin de se surpasser et risquer des blessures ? Seule Brand semblait vouloir aligner les passes décisives, et régale Ada après avoir régalé Katoto. J’ai un peu de mal à vraiment demander davantage. Par contre, je trouve que Bacha a fait une mauvaise entrée. Becho n’a pas été terrible, mais a bien aidé Ada sur le pressing ce qui nous a finalement permis de marquer.

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  4. Juni38
    Juni38

    Des scores de tennis , 4-0 au bout de 20mn de jeu , je ne sais pas comment vous faites pour vous passionner , les gones .

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    1. OL-91
      OL-91

      Le suspens tient par cette question : l’adversaire va-t-il pouvoir marquer ou pas ?

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      1. Juni38
        Juni38

        ou va t’il prendre un set ?

      2. Avatar
        undeuxtrois

        Tout dépend si Tarciane joue ou non !

  5. OL-91
    OL-91

    Si OLL prenait une bonne quantité de buts, le championnat serait donc plus intéressant. 😁

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  6. Avatar
    undeuxtrois

    J’entends les commentaires comme quoi ce n’est pas passionnant etc. C’est vrai. Maintenant, ce n’est pas la faute de l’OL, et c’est aussi quelque chose que l’on retrouve ailleurs. Le Barça survole son championnat, le Bayern également. Les écarts entre ces 3 équipes et leurs poursuivants est abyssal, et cela se voit en UWCL également : une seule équipe allemande parmi les 18, deux équipes espagnoles dont le Real qui n’a toujours pas gagné un match jusqu’à présent (même si leurs résultats sont plutôt bons au vu des adversaires).

    Seule l’Angleterre a un niveau bien plus homogène et supérieur, mais avec des équipes en haut de classement inférieures à OL/Barça (en tout cas de mon point de vue), et des équipes en milieu de classement qui seraient peut-être top 5 partout ailleurs.

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  7. OL-91
    OL-91

    Le championnat féminin est une nouveauté et demande de la patience.
    Celles qui perdent vont s’aguerrir petit à petit et si ce n’est pas elles ce sera celles qui suivront (avec leurs conseils).

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    1. Avatar
      undeuxtrois

      La majorité des joueuses est vendue ou part ailleurs dès qu’elles commencent à être performantes. Elles sont remplacées par de très jeunes joueuses qui sortent des centres, qui se font latter par le top 2/3 du championnat, et sont vendues elles aussi à la première occasion. Il n’y a même pas le temps pour la transmission ! Restent les très moyennes qui écument l’APL, et n’ont pas le niveau pour aller voir ailleurs. Le foot demande de l’argent, et les clubs français n’en ont pas. Par contre, ils forment bien, ce qui fait qu’on a toujours un niveau qui se maintient dans la médiocrité. Si les équipes gardaient leurs joueuses, il y aurait de super équipes. Et si ceux qui avaient de l’argent (PSG et PFC) dépensaient et ne faisaient pas n’importe quoi, peut-être que le championnat prendrait un peu de valeur.

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