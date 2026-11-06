OL Lyonnes : la Juventus et Arsenal au menu du mois de novembre

Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Après un mois d’octobre qui a permis de voir encore plus la domination des Lyonnaises. Pour le mois de novembre, ce sera particulièrement dense. Les joueuses de Jonatan Giráldez auront cinq rencontres à disputer, avec deux déplacements en Ligue des champions et trois rendez-vous en championnat.

Pour entamer l’avant-dernier mois de l’année civile, les Lyonnaises commenceront par un déplacement ce samedi 7 novembre à 18 h 00, sur la pelouse du RC Lens pour la huitième journée de championnat. Quatre jours plus tard, elles retrouveront la scène européenne avec un voyage à Turin pour affronter la Juventus, le mercredi 11 novembre à 21 h 00, pour la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Deux déplacements européens mêlés au championnat

Après cette première affiche européenne, les Lyonnaises retrouveront leur public le samedi 14 novembre à 18 h 00 pour affronter Saint-Malo, dans le cadre de la neuvième journée de championnat. Ensuite, rebelote avec la Ligue des champions. Le jeudi 19 novembre à 21 h 00, OL Lyonnes se rendra à Londres pour défier Arsenal lors de cinquième journée de la phase de ligue. C’est un déplacement très important pour la suite de la compétition. Enfin, elles termineront le mois à domicile. Le dimanche 22 novembre à 15 h 00, elles recevront le RC Strasbourg pour la dixième journée de Première Ligue.

Le programme d’OL Lyonnes au mois de novembre

RC Lens – OL Lyonnes : samedi 7 novembre à 17 h 00 (J8 Première Ligue)

Juventus – OL Lyonnes : mercredi 11 novembre à 21 h 00 (J4 Ligue des champions)

OL Lyonnes – US Saint-Malo : samedi 14 novembre à 18 h 00 (J9 Première Ligue)

Arsenal – OL Lyonnes : jeudi 19 novembre à 21 h 00 (J5 Ligue des champions)

OL Lyonnes – RC Strasbourg : dimanche 22 novembre à 15 h 00 (J10 Première Ligue)