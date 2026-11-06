Morgane Chignard au sifflet de RC Lens – OL Lyonnes

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OL Lyonnes connaît l’arbitre qui dirigera sa rencontre face au RC Lens, à l’occasion de la 8e journée de Première Ligue. C’est Morgane Chignard qui a été désignée pour superviser la rencontre.

Morgane Chignard a été désignée par la Fédération pour arbitrer la rencontre entre le RC Lens et OL Lyonnes. L’affiche opposant l’avant-dernier au leader du championnat se déroulera le samedi 7 novembre à 18 h 00. Elle sera accompagnée de ses assistantes Valérie Todeschini et Sarah Degage, tandis que Mila Texeira aura le rôle d’arbitre remplaçant. Du côté de la vidéo, Elisa Daupeux et Margaux Dru auront la charge de revisionner les actions litigieuses. Le délégué de la rencontre sera Didier Gueblez, accompagné de son assistant Arnaud Proix.

Morgane Chignard, déjà connu des Lyonnaises

L’arbitre a déjà dirigé plusieurs rencontres d’OL Lyonnes. Lors de la saison 2025-2026, elle avait notamment arbitré le carton lyonnais à Lens (1-8), lors de la quatrième journée de championnat, puis le déplacement victorieux à Dijon (3-0). Elle avait également retrouvé les Fenottes à l’occasion de la réception du Havre, en mars 2026. Cette saison, elle est de nouveau conviée à arbitrer un duel entre le RC Lens et OL Lyonnes. Pour les Fenottes, ce sera une nouvelle occasion d’assoir sa domination en championnat.