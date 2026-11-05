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Pour l'après Fonseca, l'OL prend un point à la Real Sociedad
Khalis Merah lors de Real Sociedad – OL (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Pour l’après Fonseca, l’OL prend un point à la Real Sociedad

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Au lendemain de l’annonce du départ de Paulo Fonseca, l’OL est allé chercher un point (1-1) à Saint-Sébastien. Menés au score, les Lyonnais ont réussi à revenir dans le match contre la Real Sociedad.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

On n’aurait pas parlé de message envoyé en cas de victoire, comme on n’aurait pas parlé de contrecoup en cas de défaite. Alors l’OL a choisi de ne faire ni l’un ni l’autre à Saint-Sébastien et repart avec un nul (1-1).  Pour cette première depuis le départ acté de Paulo Fonseca, l’OL voulait non pas se rassurer puisqu’il restait sur une victoire en Ligue 1 face à Angers. Mais après le revers à Hoffenheim il y a deux semaines, une nouvelle défaite en Ligue Europa aurait fait tâche. Car il y a toujours une qualification à aller chercher.

Le sportif est passé au second plan depuis cinq jours et il fallait logiquement le remettre au centre des débats. Avec un affrontement contre la Real Sociedad, il y avait mieux comme adversaire pour se remettre totalement le nez dedans. Cela s’est d’ailleurs vu, les joueurs de Jorge Maciel ont eu besoin d’une mi-temps pour vraiment comprendre qu’il y avait un match à jouer au Pays basque.

Un OL sans répondant physique en première mi-temps

Sur le banc pour la première fois de la semaine avant le déplacement à Brest, Jorge Maciel avait choisi de ne pas tout bouleverser, avec seulement trois changements dont deux par nécessité suite aux forfaits d’Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté. Deux coups durs supplémentaires qui ont donc poussé à vraiment jouer sans numéro 9. Khalis Merah a eu une tâche ingrate, prenant pas mal de coups. Car oui, pendant 45 minutes, l’OL a été bousculé par l’intensité et l’impact mis par la Real Sociedad.

Incapable de se montrer dangereux offensivement, les Lyonnais ont presque logiquement craqué à la demi-heure de jeu. Sur un centre déposé, Oskarsson s’est fait oublier pour placer une tête imparable pour Greif. Un avantage presque logique et qui n’a pas vraiment donné lieu à une révolte rhodanienne, si ce n’est quelques minutes avant la mi-temps. Des frappes contrées de Tessmann ou encore Boudache ont montré un peu plus de mordant alors que l’OL n’a cadré son premier tir qu’à la 44e minute.

Tolisso a eu la tête de la victoire

Sans faire de secret, on se demandait comment cet OL allait pouvoir renverser la situation. Encore plus quand on sait que tut cela se passe à l’extérieur. Mais sans Paulo Fonseca, cette fameuse statistique a pris fin, même si cela ne s’est pas traduit par trois points. Mais c’est déjà une petite victoire en soi. Capitaine en difficulté pendant une mi-temps, à l’image de son équipe, Corentin Tolisso a eu cette fulgurances en reprenant parfaitement un centre du gauche de Tessmann à la 54e minute.

Cela traduisait un regain lyonnais depuis le retour des vestiaires. Mais on ne peut pas dire que l’OL fut bien plus dangereux dans le deuxième acte. En multipliant les prises de risque inutiles derrière, l’OL s’est exposé à des contres. Fort heureusement, Dominik Greif a sorti les arrêts qu’il fallait devant Oyarzabal (60e) ou encore Gomez (72e). L’OL aurait même pu repartir avec beaucoup mieux si Marrero n’avait pas fait l’arrêt qu’il faut sur une tête de Tolisso à la 89e. Un point et c’est déjà bien avant de recevoir Lillestrom le 26 novembre prochain.

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47 réponses

  1. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Bravo les ptits gars vous avez fait le job, c’est un bon point de pris.

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  2. OL-91
    OL-91

    Maintenant, ce sera à Brest d’en profiter …

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  3. Avatar
    ggs

    Vu le contexe c’est vraiment super

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  4. Tongariro
    Tongariro

    Un bon point.

    Ca compense en partie le fiasco de Hoffenheim.

    Après Anderlecht (E), Crystal Palace (D), Hoffenheim (E) et donc Sociedad (E) les trois prochains c’est :
    – Lillestrøm SK (D)
    – Union Saint Gilloise (D)
    – Jagiellonia Białystok (E)
    (avant Leverkusen la dernière journée)

    Normalement, on a donc sur les 3 prochains matches deux des équipes les plus faibles de la compet.
    Plus USG (certes pas évident) à domicile.

    On se doit de faire au moins 7 points sur les 3 matches à venir.

    Donc être 12ème avec 7 points (avant les matches du soir) c’est pas si mal !

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    1. Avatar
      fandelol

      L’an dernier la qualif directe s’est jouée à 16 points. C’est possible de les choper mais ça sera pas facile du tout. L’avantage c’est qu’on reçoit 3 fois. USG ils ont des blessés important, notamment leur meilleur défenseur central et leur buteur. A domicile on doit les battre. Lillestrom pareil et les polonais aussi. Mais c’est loin d’être gagné de faire un sans faute là dessus.
      Derrière il reste Leverkusen. Dur dur mais à domicile on sait jamais, ça peut être un joker.

      Après perso lors du tirage au sort j’avais du mal à imaginer un top 8 donc pour le moment on est pas mal quand même.

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  5. Tongariro
    Tongariro

    Hahah le journaliste de CBS qui dit que c’est une hérésie que Deschamps n’ait pas pris Tolisso à la Coupe du Monde et qu’avec lui la France serait sûrement allé en finale 😀 😀

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    1. Bioman
      Bioman

      Imagine Deschamps entraîneur de l’OL…Est-ce qu’il met Tolisso dans son équipe ?!

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      1. Tongariro
        Tongariro

        Haha pas certain il mettrait que des joueurs non formés à l’OL !

  6. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Un bon point, et on leur en enlève deux.
    Équipe basque détestable,a tenté tout le match de le pourrir.👎
    Un nul, ça me va, ce que je disais en avant match.

    Notre OL n’est pas mort !

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  7. OL-91
    OL-91

    Avec Fonseca, c’était probablement un 1-2 ! 😁

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  8. Avatar
    olgoneforever

    Très bon point…Costauds nos lyonnais!

    Le penalty n’aurait pas été volé. Les trois points étaient à leur portée.

    Juste Boudache doit travailler ses finitions de course de  » sprinter  » !

    L’arbitrage à été plutôt Basque mais les commentaires de canal saoulants : cestv pas les lyonnais qui sont en dépression !

    Encore une fois Lens ridicule mais pas le foot français et pas l’Olympique Lyonnais !

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    1. Avatar
      brad

      Exact et cela répond à celui qui voit que toute notre L1 est le plus faible niveau des championnats européens

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  9. florentdu42
    florentdu42

    oui c est un bon point. faut pas oublié que la Sociedad est quand même une très bonne équipe qui est 5eme de liga.
    donc prendre un point c est positif.
    on a réussi a revenir au score, maciel a fait des changements tôt, ça change 😅.
    après, on sent les absences et que c est difficile sans attaquants.

    par contre petit clin d’œil a gomez Rodriguez qui a eu quelques minutes, qui a obtenu un bon coup franc

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  10. Avatar
    brad

    Bravo les gones vous avez tous montré du caractère et il en fallait devant cette équipe de La Réal qui joue avec beaucoup de fiereté espagnole..
    Je met un bon point à Boudache qui par sa générosité a percuter , un culot et des replis défensifs me rappelant Afonso , lui on a intérêt a le garder car bientôt quand il va comprendre qu’il fait un dribble de trop , il sera notre coqueluche….
    On est là , et bien là ; on n’est toujours dans le coup pour nos objectifs….
    ça allait vite et ça me prenait les tripes par le suspens…..

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    1. Avatar
      fandelol

      C’est quand même super maladroit Boudache. Que ça soit dans la finition ou la conduite de balle. Combien de fois il part sans le ballon ou s’emmêle les pinceaux ? Faut qu’il simplifie son jeu pour le moment. Afonso était 100 fois plus efficace, rien à voir.

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  11. Tongariro
    Tongariro

    * Bilan de l’OL lorsqu’il a été mené au score à l’extérieur en compétition officielle sous Paulo Fonseca, à 11 contre 11 tout le match :
    – 0 victoire
    – 0 nul (car le seul nul on finit à 11 contre 10)
    – 16 défaites

    * Bilan de l’OL lorsqu’il a été mené au score à l’extérieur en compétition officielle sous Jorge Maciel, à 11 contre 11 tout le match :
    – 0 victoire
    – 1 nul
    – 0 défaite

    –> est-ce qu’on peut déjà dire que Jorge Maciel est le « meilleur coach de l’histoire récente de l’OL » ?
    La question se pose !

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    1. Avatar
      chiesa for ever

      En tout cas ce soir il a largement été meilleur que Fonseca

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  12. Bioman
    Bioman

    Très satisfait comme beaucoup du résultat . Le contexte, les blessures…mais toujours vivant toujours debout, s’accrocher pour le prochain match et après verra !

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  13. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Rennes qui tire un nul aussi, pour l’instant aucune défaite pour eux, une victoire et 3 nuls.
    Palace égalise a la fin du match tout en jouant à 10 depuis un quart d’heure, Sage a sûrement sauvé son poste pour l’instant.

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  14. Avatar
    Poupette38

    Un bon nul, j’aurais signé pour
    Pas une bonne entrée de Duranville, trop de grigri
    Boudache qui fait une percée avec le ballon, tb mais à un moment tu doit le donner à Keito, du coup tu le perds , dommage, il donne beaucoup, faut qu’il s’améliore à la finition
    OUF 👍

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Très mauvaise entrée de Duranville, même.

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  15. Tongariro
    Tongariro

    https://x.com/GonesRadioOff/status/2118429569245995500

    Haha ça commence à troller sur les réseaux sociaux :

    « 🆕 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘, 𝗟’𝗢𝗟 𝗥𝗔𝗠𝗘̀𝗡𝗘 𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗫𝗧𝗘́𝗥𝗜𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗔𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘́𝗗𝗘́ 𝗟’𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 🚨

    Pour son premier déplacement européen sans Paulo Fonseca, l’OL a été mené au score avant de revenir et d’arracher le match nul face à la Real Sociedad (1-1).

    Une statistique rend ce résultat particulièrement intéressant : sous Paulo Fonseca, lors des 17 rencontres à l’extérieur où l’OL avait été mené au score, les Lyonnais avaient concédé 16 défaites pour un seul match nul !

    Dès son premier match à la tête de l’équipe, Jorge Maciel parvient donc à obtenir un résultat que les Lyonnais n’avaient réussi à décrocher qu’une seule fois dans cette situation sous Fonseca.

    Simple coïncidence ou premier signe d’un changement dans la capacité de réaction de cette équipe ? »

    😀 😀

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  16. OLPassePresent
    OLPassePresent

    Encore un très bon match de Tessmann, le désigné tocard par nos experts du forum.

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    1. Avatar
      chiesa for ever

      C un peu le défaut ici caqueret a été aussi violemment critiqué et hier avec il a montré qu’il est un sacré joueur. Avec Come

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      1. Tongariro
        Tongariro

        Techniquement Caqueret c’est largement au dessus de Tessman hein.

        Le seul point fort de Tessman c’est sa puissance de frappe, parfois.

  17. Avatar
    brad

    Allez je met aussi un bon point à Kluivert qui a éteint Oyarzabal un des avants de la Roja , tu as montré que tu avais des corones quand il s’est mis à pleurer sur ton tacle…

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Kluivert ça peut vraiment être immonde comme excellent, y a rarement de juste milieu avec lui !

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  18. Dark phalus
    Dark phalus

    J’espère qu’ AGR aura plus sa chance avec le nouvel entraîneur, c’est notre seul attaquant qui ose vraiment frapper au but.

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  19. Tongariro
    Tongariro

    La stat plus précise sur l’OL et l’absence de retournements de situations à l’extérieur :

    « Lyon n’a remporté aucun de ses 23 derniers matchs lorsqu’il a été mené au score à l’extérieur en compétition officielle (5 nuls, 18 défaites).
    Sa dernière victoire du genre remonte au 29 septembre 2024 à Toulouse en Ligue 1 (1-2) »

    Je sais pas si on se rend compte…

    Ca fait plus de deux ans que l’OL n’a pas gagné un match où il a été mené au score à l’extérieur !!!!!

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  20. OLPassePresent
    OLPassePresent

    branle toi bien OLPP !

    Branle toi toi même !! j’aime bien Tessmann, personne ne va m’empêcher de le dire, même si je suis capable de juger son niveau, qui n’est pas en tous les cas un tocard

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Que tu sois choqué par le terme « tocard » c’est ton droit, mais ne viens pas nous faire croire que Tessman est un joueur de foot technique hein.

      Il est responsable de pas mal de faillites au milieu de terrain depuis son arrivée.

      Oui ce soir il est bon mais un milieu qui fait une passé dé avec l’OL en 92 matches j’appelle ça un joueur médiocre !!!

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  21. Avatar
    Poupette38

    Je reviens dessus le but de la Réal qu’on encaisse, t’as pas le droit de prendre ce genre de but
    Tessmann fait une belle passe dé pour Coco, millimétrées la passe, mais avant, il fait une belle passe vers l’arrière qui aurait pu aussi faire but mais pour la Réal 🤔
    M. Kang doit être satisfaite, présente au stade

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Oui Tessman est responsable de plus de buts encaissés que marqués depuis son arrivée, c’est une évidence !

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  22. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Peut être que les dirigeants auraient dû attendre de voir ce que Maciel peut faire avant de prendre quelqu’un d’autre… En tout cas c’est un bon résultat pour son premier match, faire un nul à l’extérieur contre les 5ème de Ia liga c’était pas évident.

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  23. Tongariro
    Tongariro

    https://x.com/Statsdufoot/status/2118419194643419273

    « Tanner Tessmann a délivré sa 1ère passe décisive avec l’OL (92 apparitions) »

    Le mec est milieu et a fait 1 passe dé à l’OL en 92 apparitions.

    Et ça suffit pour qu’OLPP vienne s’en prendre à ceux qui taillent Tessman 😀 😀

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  24. Avatar
    chiesa for ever

    En tout cas il est pas mauvais ce soir je vois pas qui aurait pu le suppléer arrête de critiquer pour critique t’as bcp d’humour mais tu juges pas mal…t’as du sang stalinien ?

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Je l’ai dit plus haut qu’il était convenable ce soir, donc c’est pas la question.

      Eh oui Staline était mon arrière grand père, tu vises juste.

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      1. Avatar
        chiesa for ever

        😂😂😂

  25. Avatar
    olgoneforever

    Deux devinettes pour vous détendre après ces derniers jours chaotiques …
    Qui va être le prochain coach de l’OL ?
    Et pour départager les gagnants…
    Qui est binaire ici ?

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  26. Avatar
    Cicinho2

    La dernière fois qu’on avait pas perdu un match en Espagne, c’est pas quand on élimine le real de Cristiano Ronaldo en 1/8eme de ldc, avec le but de Pjanic?

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Non c’est l’année dernière, on fait nul à Vigo à l’aller en 8ème.
      En 2018 on gagne aussi Villareal là bas 1-0 en 16ème retour de Ligue Europa.

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      1. Avatar
        chiesa for ever

        T’es aussi le petit fils de Larousse 😂

      2. Tongariro
        Tongariro

        Tant que je suis pas celui de Labrune !!!

  27. Avatar
    chiesa for ever

    Franchement faire le match qu’on a fait ce soir avec les joueurs qu’on a je dis chapeau 💪💪💪💪💪

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  28. OLPassePresent
    OLPassePresent

    ici caqueret a été aussi violemment critiqué

    et oui, en effet, même genre (comme d’autres encore), bien taillé lui aussi !

    Tessmann :
    35 matchs sur 48
    41 m. sur 48
    Cette saison, 15 matchs sur 16.
    Il est vrai qu’on a des entraîneurs qui ne connaissent rien au football !!
    Dans une équipe de foot, il n’y a pas que des grands techniciens, d’autres profils sont aussi nécessaires

    Signaler
    1. Tongariro
      Tongariro

      En même temps l’an passé tu voulais mettre qui à sa place en 6 ?
      De Carvalho ? Mangala blessé quasi tout le temps ?

      Et puis si tu penses que citer Fonseca comme argument d’autorité ça va me suffire…

      Fonseca il a autant de titres dans le top 5 européen et de qualif en LdC que toi et moi donc bon…
      Même René Girard et Elie Baup c’est Arrigo Sacchi en comparaison…

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  29. Avatar
    fandelol

    Bon match globalement de l’ensemble de l’équipe ce soir. Avec les blessures qu’on a c’était vraiment pas dégueulasse.
    Boudache faut vraiment qu’il ait un déclic niveau efficacité par contre. On s’est arraché les cheveux avec Cherki à ses débuts mais là c’est largement pire encore.
    Tessmann a été bon ce soir. Il est globalement pas mal depuis le début de saison. Par contre on voit dernièrement qu’il a vraiment du mal dans les 15-20 dernières minutes. Il serait peut-être plus judicieux de laisser Bidstrup en 6 et de changer Tessmann pour Nartey. Le danois est infatigable.
    Petit point noir pour nos ailiers gauche. Nakamura ça a été mauvais globalement. Mention spéciale pour Duranville qui lui a été carrément immonde. Moi qui commençait à changer d’avis sur lui suite à ses deux derniers matchs …

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