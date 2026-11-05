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Ce jeudi, la Real Sociedad et l’OL s’affronteront pour la cinquième fois de leur histoire. Le premier affrontement a eu lieu en Ligue des champions lors de la saison 2003-2004 et le club basque n’a pas oublié, notamment un certain Juninho.

De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

« Une vieille connaissance ». C’est ainsi que le Diaro Vasco, quotidien local de Saint-Sébastien, accueille l’OL ce jeudi. En foulant la pelouse d’Anoeta à 18h45, le club lyonnais deviendra ainsi la formation européenne la plus rencontrée par la Real Sociedad, derrière Manchester United (8 fois) et devant l’Inter Milan (4 fois). Entre la Real et l’OL, il existe un passé commun, symbolisé ce jeudi soir par la présence de Mamadou Sarr dans les rangs basques. Avant le défenseur vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, il y avait eu Jérémie Bréchet, Duje Caleta-Car ou encore Aridex Calligaris, dans les années 50. Mais comme adversaires, l’OL et la Real Sociedad ont dû attendre le début des années 2000 pour croiser le fer.

L’OL reste un club qui compte

Si dans les quatre pages consacrées au match du jour en Ligue Europa, Diaro Vasco n’a pas oublié la fessée basque infligée à Gerland derrière Antoine Griezmann en 2013, c’est bien le grand OL qui reste dans les mémoires de Saint-Sébastien. En 2003-2004, la formation de Paul Le Guen avait mis fin au parcours en Ligue des champions de Xabi Alonso et de ses coéquipiers en huitièmes de finale.

Après une victoire 1-0 à Anoeta, l’OL avait remis ça à Gerland grâce à un but de Juninho la 77e minute. Le Brésilien, personne ne l’a oublié au Pays basque. Mercredi, les suiveurs de la Real nous ont rappelé cette armada qu’était le club dans les années 2000 et ce jeudi, le quotidien local parle du « génie brésilien qui a crucifié tout espoir », de ce « rouleau compresseur ». De l’eau a coulé sous les ponts, mais c’est aussi la preuve que, malgré toutes les déconvenues, l’OL reste une place forte en Europe.