Real Sociedad – OL : 750 supporters lyonnais attendus en parcage

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Pour son déplacement à Saint-Sébastien ce jeudi soir, l’Olympique lyonnais pourra compter sur le soutien de ses supporters. Environ 750 fans de l’OL sont attendus dans le parcage visiteurs d’Anoeta pour cette quatrième journée de Ligue Europa.

L’OL pourra compter sur le soutien de ses supporters ce jeudi soir. À l’occasion de son déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, le club lyonnais pourra compter sur la présence d’environ 750 supporters dans le secteur visiteurs du stade d’Anoeta. Malgré la distance qui sépare Lyon et Saint-Sébastien, les supporters ont répondu présents pour accompagner leur équipe dans ce rendez-vous européen.

Le troisième déplacement européen de la saison

Depuis le début de la campagne de Ligue Europa, les supporters lyonnais ont déjà effectué deux déplacements à l’étranger. Ils étaient présents en Belgique pour affronter Anderlecht, puis en Allemagne face à Hoffenheim, le 22 octobre dernier. Ce dernier voyage avait été marqué par des difficultés à la frontière franco-allemande. Plusieurs supporters n’avaient pas pu rejoindre le stade. À Saint-Sébastien, ils seront donc au nombre de 750 à soutenir les joueurs.

Un premier match sans Paulo Fonseca

Cette rencontre se fera également dans un contexte particulier pour les Lyonnais. Elle marquera le premier match de l’OL depuis le départ de Paulo Fonseca. Les joueurs devront donc rapidement s’adapter à ce nouveau contexte, avec l’objectif de poursuivre leur parcours européen.