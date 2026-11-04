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Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice)
Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Corentin Tolisso au cœur du jeu rétro "Super Coco"

  • par Enzo Catolino

    • Le capitaine lyonnais devient le personnage principal d'un jeu vidéo inspiré de l'univers rétro. Disponible depuis le 19 octobre, ce petit jeu fait notamment référence à la rivalité entre l'OL et l'AS Saint-Étienne.

    L'Olympique lyonnais a dévoilé une nouvelle initiative autour de Corentin Tolisso. Baptisé "Super Coco", ce jeu reprend les codes des jeux d'arcade. Il met le milieu de terrain lyonnais au centre de l'expérience. Avec un principe simple et un clin d'œil assumé aux Verts, le club lyonnais propose une manière ludique de faire vivre cette rivalité historique en dehors des terrains.

    Corentin Tolisso face aux tacles des Verts

    Dans "Super Coco", le joueur incarne le capitaine de l'OL et doit progresser en évitant les tacles de ses adversaires stéphanois. Pour y parvenir, il faut sauter au bon moment et faire preuve de réflexes. Le défi se complique au fil de la partie, puisque la vitesse augmente progressivement. L'objectif est donc de tenir le plus longtemps possible afin d'établir le meilleur score.

    Un jeu accessible en ligne

    Avant sa mise à disposition, "Super Coco" avait déjà été présenté dans une vidéo publiée par l'Olympique lyonnais le 17 octobre. Des joueurs avaient pu tester cette création, avant que celle-ci ne soit rendue accessible au public. Depuis ce lundi 19 octobre, le jeu est officiellement disponible, il est accessible via le site officiel de l'OL.

    Pour jouer à Super Coco : https://www.ol.fr/fr/actualites/le-jeu-super-coco-officiellement-disponible

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