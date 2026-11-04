Actualités
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL en 2024-2025 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Zekovic viré après des manquements disciplinaires ?

  • par Enzo Catolino
  • 3 Commentaires

    • Considéré comme l'un des plus grands espoirs de la formation lyonnaise, Bojan Zekovic va quitter l'Olympique lyonnais. Selon les informations de L'Équipe, l'avant-centre de 16 ans fait l'objet d'une procédure de licenciement après plusieurs manquements disciplinaires au centre de formation.

    C'est une mauvaise nouvelle pour l'académie lyonnaise. Selon L'Équipe, la direction de l'OL va bientôt mettre un terme à l'aventure de Bojan Zekovic après plusieurs incidents disciplinaires. Malgré de multiples avertissements et une première mise à pied, la situation n'a pas évolué favorablement, poussant le club à engager une procédure pour se séparer de son jeune attaquant. Cette décision concerne pourtant un joueur sur lequel l'académie lyonnaise fondait de nombreux espoirs. International français U17, le natif de 2010 était considéré comme l'un des plus gros potentiels de sa génération à Lyon. La direction lyonnaise n’a toutefois pas détaillé publiquement les faits reprochés au jeune joueur.

    Monaco suit de près le dossier

    Sur le plan sportif, le départ de Bojan Zekovic représenterait une grande perte pour la formation rhodanienne. Du haut de ses 1,87m, l'avant-centre possède déjà un profil physique très mature et était identifié comme une promesse importante à son poste. Désormais son avenir pourrait s'écrire loin de Décines. L’AS Monaco suivrait sa situation depuis plusieurs mois et aurait manifesté un intérêt pour le jeune attaquant. Néanmoins, le club de la Principauté serait entré dans une phase de réflexion ces dernières heures, notamment en raison des questions soulevées par ce dossier. En tout cas pour l'OL, cette information marque la fin d'une collaboration avec l’un des profils les plus prometteurs de son centre de formation.

    à lire également
    La réserve de l'OL au laser game / @Starlasergame
    OL : la réserve en mode cohésion au laser game
    3 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - mer 4 Nov 26 à 14 h 42

      Si le joueur n’est pas capable d'accepter les règles de de fonctionnement de son groupe, et que malgré les avertissements et les sanctions, il ne veut rien entendre, le club a raison ne pas le garder à tout prix.
      Un seul ne vaut pas plus que l'institution dans son ensemble. L’OL fait bien de se montrer ferme là dessus, même si c'est le futur Lewandowski. Des joueurs prometteurs à 16 ans, il y en aura d'autres.

      Signaler
    2. Avatar
      piedicortedigaggio - mer 4 Nov 26 à 15 h 04

      Dommage que le club n'ait pas pu mieux le cadrer. Qui ne fait pas de connerie à 16 ans ?... Après je comprends qu'il faille sévir si les nombreux avertissements n'ont pas eu d'effet.

      Entre lui et Hamdani (qui va sans aucun doute nous échapper) ce sont quand même deux pertes dommageables. Quand je vois ce que le Stade Rennais parvient à tirer de son centre de formation, c'est assez frustrant.

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - mer 4 Nov 26 à 15 h 23

        Perso j'en ai jamais entendu parlé de ce joueur donc ça me fait ni chaud ni froid. S'il est ingérable à 16 ans, il y a fort à parier qu'il ne fera pas une grande carrière.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    d'heure en heure
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Zekovic viré après des manquements disciplinaires ? 14:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Sparta Prague
    OL : quel bilan retenir du passage de Paulo Fonseca ? 13:50
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : quel profil pour succéder à Paulo Fonseca ? 13:00
    Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    OL : "Ça a été un choc", Louis-Jean évoque le départ de Fonseca 12:17
    Yassine Benzia lors d'OL - Real Sociedad
    Real Sociedad - OL : les douloureux souvenirs de 2013 11:50
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    L'OL officialise le départ de Paulo Fonseca 11:00
    Mamadou Sarr pendant l'amical entre l'OL et Aix-les-Bains
    Real Sociedad - OL : l'heure des retrouvailles avec Mamadou Sarr 10:15
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    OL : Tagliafico appelé avec l'Argentine malgré son faible temps de jeu 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga pourrait être footballeuse africaine de l'année 08:45
    Paulo Fonseca dans un échange tendu avec Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL : Fonseca, quand l'émotion a trop souvent pris le pas sur la raison 08:00
    Paulo Fonseca lors de Lens - OL
    OL : Fonseca est arrivé au Portugal pour signer avec le Sporting 07:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : la fin novembre sera cruciale pour l'OL 03/11/26
    Ligue 1 : Dominik Greif et Julien Duranville (OL) dans les tops d'octobre ? 03/11/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    OL : la Coupe d'Asie reportée, Keito Nakamura (Japon) concerné 03/11/26
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : réponse le 3 décembre pour les droits TV de la Ligue 1 03/11/26
    OL : Tant qu'il y aura des Gones spécial Paulo Fonseca en podcast et replay 03/11/26
    Des arbitres grecs pour officier lors de Real Sociedad - OL 03/11/26
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Deuxième intérim à l'OL pour Jorge Maciel 03/11/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut