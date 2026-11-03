Actualités
L’arbitre grec Anastasios Papapetrou (@ANP)

Des arbitres grecs pour officier lors de Real Sociedad - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Un test très intéressant attend l'OL jeudi à San Sebastian. Pour la quatrième journée de Ligue Europa, il se rend sur la pelouse de la Real Sociedad. Un match dirigé par des officiels grecs.

    Enfin confirmer à l'extérieur. Impérial ou presque dans son antre, l'OL a beaucoup plus de mal lorsqu'il se déplace. Il reste d'ailleurs sur trois revers consécutifs loin de ses bases. Et le voyage à la Real Sociedad jeudi n'est pas forcément le plus simple à négocier. Mais après la claque subie à Hoffenheim (3-0), les Rhodaniens doivent se relancer en Ligue Europa. Rendez-vous jeudi donc, à Anoeta, pour la quatrième journée de C3 (18h45).

    Au sifflet de cette confrontation, nous avons le Grec Anastasios Papapetrou. Il sera entouré de trois compatriotes. En effet, à ses côtés nous retrouverons ses assistants Tryfon Petropoulos et Andreas Fotopoulos. Le quatrième homme sera Christos Vergetis, chargé d'annoncer les temps additionnels et les changements. Pour gérer la vidéo, on comptera sur Angelos Evangelou et l'Allemand Christian Dingert.

    Il a déjà arbitré l'OL U19

    Au sujet de l'arbitre principal, on découvrira un homme encore peu expérimenté à ce niveau, malgré quelques affiches européennes - clubs et sélections - à son actif. Il semble appartenir à la "deuxième division" continentale, puisqu'il n'a pas encore œuvré en Ligue des champions. S'il n'a jamais croisé la route de l'Olympique lyonnais A, il a néanmoins déjà pratiqué les U19, en 2019, en Youth League. Les Gones avaient remporté leur 8e de finale contre l'Ajax d'Amsterdam aux tirs au but.

    à lire également
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Deuxième intérim à l'OL pour Jorge Maciel

    Laisser un commentaire

    d'heure en heure
    Des arbitres grecs pour officier lors de Real Sociedad - OL 14:20
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Deuxième intérim à l'OL pour Jorge Maciel 13:30
    Ernest Nuamah aime le Parc OL 12:40
    OL : Corentin Tolisso dépasse Karim Benzema au nombre de buts en Ligue 1 11:50
    Jérémy Stinat
    Jérémy Stinat aux commandes de Brest - OL 10:10
    Paulo Fonseca lors d'OL - Angers
    OL : Nicolas Puydebois dénonce un "manque de respect de l'institution" après le départ de Fonseca 09:25
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    L'après Paulo Fonseca, un gros test pour les dirigeants de l'OL 08:40
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    Ligue 1 : l'OL en tête des équipes toujours invaincues à domicile 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d'OL Lyonnes - Inter Milan
    Première Ligue : leader invaincu, OL Lyonnes accentue même son avance 07:30
    TKYDG : Fonseca lâche l'OL ! Et maintenant ? 02/11/26
    OL Académie
    OL Académie : les U17 se rassurent, les U19 chutent en Alsace 02/11/26
    Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) face à Sergio Gomez (Real Sociedad) lors du derby en 2025-2026
    Avant de recevoir l'OL, la Real Sociedad perd le derby basque 02/11/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Sans Fonseca, l'OL va peut-être y perdre sportivement mais y gagner économiquement 02/11/26
    Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
    OL - Angers (2-0) : Afonso Moreira a rendu visite à ses ex-coéquipiers 02/11/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    OL : Fonseca a acté la fin de son histoire avec ses joueurs 02/11/26
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Avec le départ de Fonseca, c'est aussi un staff qu'il va falloir repenser à l'OL 02/11/26
    Corentin Tolisso et Felix Bacher au contact pour le deuxième but de l'OL contre Angers
    OL - Angers (2-0) : Tolisso ou Bacher pour le deuxième but lyonnais ? 02/11/26
    Anthony Lopes lors d'OL - Angers
    Lopes après OL - Angers (2-0) : "Toujours un plaisir de revenir ici" 02/11/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut