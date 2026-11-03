Des arbitres grecs pour officier lors de Real Sociedad - OL

Un test très intéressant attend l'OL jeudi à San Sebastian. Pour la quatrième journée de Ligue Europa, il se rend sur la pelouse de la Real Sociedad. Un match dirigé par des officiels grecs.

Enfin confirmer à l'extérieur. Impérial ou presque dans son antre, l'OL a beaucoup plus de mal lorsqu'il se déplace. Il reste d'ailleurs sur trois revers consécutifs loin de ses bases. Et le voyage à la Real Sociedad jeudi n'est pas forcément le plus simple à négocier. Mais après la claque subie à Hoffenheim (3-0), les Rhodaniens doivent se relancer en Ligue Europa. Rendez-vous jeudi donc, à Anoeta, pour la quatrième journée de C3 (18h45).

Au sifflet de cette confrontation, nous avons le Grec Anastasios Papapetrou. Il sera entouré de trois compatriotes. En effet, à ses côtés nous retrouverons ses assistants Tryfon Petropoulos et Andreas Fotopoulos. Le quatrième homme sera Christos Vergetis, chargé d'annoncer les temps additionnels et les changements. Pour gérer la vidéo, on comptera sur Angelos Evangelou et l'Allemand Christian Dingert.

Il a déjà arbitré l'OL U19

Au sujet de l'arbitre principal, on découvrira un homme encore peu expérimenté à ce niveau, malgré quelques affiches européennes - clubs et sélections - à son actif. Il semble appartenir à la "deuxième division" continentale, puisqu'il n'a pas encore œuvré en Ligue des champions. S'il n'a jamais croisé la route de l'Olympique lyonnais A, il a néanmoins déjà pratiqué les U19, en 2019, en Youth League. Les Gones avaient remporté leur 8e de finale contre l'Ajax d'Amsterdam aux tirs au but.