En attendant l'officialisation du départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal, l'OL va quand même devoir s'activer pour lui trouver un remplaçant. D'autant que Fonseca ne va pas partir seul, lui qui était arrivé entre Rhône et Saône avec un staff conséquent.

En ayant tenu tête au PSG pendant plus d'une heure il y a une semaine et en pointant à la troisième place de la Ligue 1 ce lundi, l'OL ne s'attendait certainement pas à vivre des moments aussi brûlants que ceux vécus ces dernières heures. Ce qui n'était qu'une rumeur jeudi est finalement devenu une information réelle : Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur rhodanien dans les prochaines heures. Un sacré tremblement de terre puisque, si départ il devait y avoir, les supporters imaginaient ça plutôt à la fin de la saison, à l'issue de son contrat.

Ce départ surprise va donc pousser la direction de l'OL à devoir rapidement agir pour trouver un remplaçant à Fonseca. Dès le match contre la Real Sociedad et Brest ou en ne cédant pas à la panique avec une officialisation durant la trêve internationale ?

Maciel en intérim sur les deux prochains matchs

Le chantier est assez important puisqu'en rejoignant le Sporting Portugal, Paulo Fonseca ne va pas partir seul. Comme annoncé par A Bola, Paulo Ferreira va le suivre, lui qui est adjoint de son compatriote depuis l'aventure à Lille. Antonio Ferreira, Nelson Duarte ou encore Paulo Mauro ne resteront pas plus dans la capitale des Gaules. Qu'en sera-t-il pour Jorge Maciel ?

Arrivé à la demande de Pierre Sage, l'entraîneur adjoint était finalement resté à l'OL avec l'arrivée de la bande portugaise. D'après nos informations, il ne serait pas contre rester dans la capitale des Gaules et pourrait bien jouer le rôle d'intérimaire sur les deux matchs à venir. Une situation qui rappellerait celle vécue durant la passation entre Sage et Fonseca avec la doublette Maciel - Della Santa qui avait œuvré lors du match de Ligue Europa contre Ludogorets.