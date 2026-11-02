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Corentin Tolisso et Felix Bacher au contact pour le deuxième but de l'OL contre Angers
Corentin Tolisso et Felix Bacher au contact pour le deuxième but de l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Angers (2-0) : Tolisso ou Bacher pour le deuxième but lyonnais ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dimanche, l'OL a attendu la 86e minute pour faire le break face à Angers. Mais qui de Corentin Tolisso ou Felix Bacher a inscrit ce deuxième but sur corner ? Cela a fait débat dans le vestiaire lyonnais.

    En plus de savoir quand partira Paulo Fonseca, une autre question se posait dimanche soir après la victoire 2-0 de l'OL sur Angers. Qui de Corentin Tolisso ou Felix Bacher a inscrit le deuxième but à la 86e minute ?. En voyant le capitaine se diriger tout de suite vers son coach pour une accolade collective, on aurait pu penser que le numéro 8 avait fini le match avec une passe décisive et un but. Pourtant, le défenseur autrichien ne semblait pas vraiment de cet avis, ironisant sur le terrain avec son milieu pour checker le ralenti. On ne peut pas réellement dire que les images ont permis de se faire un véritable avis.

    Tolisso : "Ça me fait encore plus plaisir parce que je marque un but à Antho (Lopes)"

    Alors il y avait logiquement des sourires chez les deux joueurs au moment de répondre à cette fameuse question. "Je pense que c’est moi, a répondu TolissoJe me sens vraiment bien la toucher. Il faut que j’en parle avec Felix. Mais Felix est défenseur, il n’a pas besoin de marquer des buts (rire). Alors que c’est bon pour la confiance à mon poste et en plus contre Antho' (Lopes)." S'il estime avoir "touché aussi le ballon", l'Autrichien était plutôt bon joueur, assurant que le plus important était d'avoir marqué et gagné. Mais dans les statistiques, il va falloir trancher : 60e but avec l'OL pour Corentin Tolisso ou deuxième but pour Felix Bacher ?

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 2 Nov 26 à 13 h 37

      C'est plutot Félix Bacher qui donne l'impulsion au ballon pour le dévier dans les buts , tolisso accompagne , on dira c'est une oeuvre collégiale .

      Signaler
    2. Lyonniste
      Lyonniste - lun 2 Nov 26 à 13 h 47

      Officiellement c'est Tolisso.

      Signaler

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