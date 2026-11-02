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Stéphane Gilli, entraîneur d'Angers
Stéphane Gilli, entraîneur d’Angers (AFP)

OL - Angers (2-0) : Gilli s'est aussi interrogé sur le futur de Fonseca pendant le match

  • par David Hernandez

    • Adversaire de l'OL dimanche en fin d'après-midi, Stéphane Gilli a été aux premières loges de la dernière de Paulo Fonseca. L'entraîneur d'Angers a lui aussi eu la puce à l'oreille au moment de la célébration lyonnaise sur le but de Corentin Tolisso.

    Il deviendra bientôt le dernier entraîneur de Ligue 1 à avoir serré la main de Paulo Fonseca en qualité de coach de l'OL. Au moment de saluer son homologue dimanche après la défaite 2-0 d'Angers, Stéphane Gilli ne le savait certainement pas. Mais, comme beaucoup de monde autour de lui à Décines, il avait forcément eu vent des rumeurs qui entouraient l'avenir à court terme de Fonseca. Et ce n'est pas la célébration de l'OL sur son deuxième but qui ont dissipé les interrogations, bien au contraire. "Quand j'ai vu tous ses joueurs venir vers lui après le second but, je me suis dit qu'ils savaient des choses que je ne savais pas", a déclaré le coach du SCO dans un large sourire en conférence de presse.

    A écouter la version rhodanienne, personne ne savait à ce moment-là que ce moment de partage sur un but serait le dernier vécu avec Paulo Fonseca. C'est pourtant bien ce qu'il risque d'arriver car le Portugais est désormais attendu avec impatience à Lisbonne pour s'engager avec le Sporting Portugal.

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