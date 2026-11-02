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Carlos Vicens, ancien entraîneur de Braga et dans le viseur de l'OL
Carlos Vicens, ancien entraîneur de Braga et dans le viseur de l’OL (AFP)

OL : un ancien adjoint de Guardiola pour remplacer Fonseca ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Alors que tout indique que Paulo Fonseca va prendre en mains le Sporting Portugal, l'OL va désormais devoir s'atteler à lui trouver un remplaçant. Au Portugal, le nom de Carlos Vicens serait en haut de la liste des dirigeants lyonnais.

    Il n'ira même pas au bout de son contrat. Tandis que la question de savoir si la relation entre l'OL et Paulo Fonseca pouvait s'étirer dans le temps malgré une fin de contrat en juin 2027, l'entraîneur n'honorera même pas son bail jusqu'à la fin. Malgré ses dires dimanche soir après la victoire lyonnaise (2-0) contre Angers, il est à présent attendu à Lisbonne pour s'engager avec son club de cœur, le Sporting Portugal. La question est dorénavant de savoir quand tout sera officiel, mais l'OL va bel et bien devoir trouver un nouvel entraîneur. Chez les supporters lyonnais, un retour de Pierre Sage a de quoi séduire, mais pour le moment et jusqu'à preuve du contraire, il est toujours en place à Crystal Palace. Samedi, L'Equipeavançait que Thiago Motta avait sondé la direction rhodanienne, lui qui est libre de tout contrat.

    Demi-finaliste de Ligue Europa et représenté par Jorge Mendes

    Pourtant, il se pourrait bien que le club septuple champion de France remplace un Portugais par un coach ayant récemment œuvré dans le championnat portugais. C'est en tout cas ce que met en avant A Bola depuis quelques heures. D'après le média lusitanien, le profil de Carlos Vicens plairait dans la capitale des Gaules. Sans club depuis son départ de Braga il y a quelques jours, l'entraîneur de 43 ans séduirait par sa philosophie de jeu et sa capacité à travailler avec de jeunes talents, un atout crucial dans le projet lyonnais.

    Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et représenté par Jorge Mendes, Vicens n'a cependant que Braga comme expérience en tant qu'entraîneur principal (76 matchs dont 41 victoires), quand bien même il a emmené la formation portugaise en demi-finale de Ligue Europa la saison passée.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Ahtmos - lun 2 Nov 26 à 7 h 38

      Sinon j'ai mon boulanger qui vient de prendre sa retraite, je peux lui demander si sa le tente comme défi.
      C'est un peu fou cette histoire et à part un retour de sage je vois pas comment on s'en sortirait positivement. Mais bon ayons confiance.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 2 Nov 26 à 7 h 46

      aucune expérience de coach principal , sort d'une série de mauvais résultats et vient de se faire virer le 20 octobre .
      ça ne fait pas rêver ...
      le seul interet est qu'il ne doit pas être cher ...
      Pauvre OL ...

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