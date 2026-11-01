OL - Angers SCO : avant-match, horaire, diffusion TV

L'Olympique lyonnais retrouve le Parc OL ce dimanche pour la réception d'Angers, à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Après un mois d'octobre très chargé, les hommes de Paulo Fonseca voudront terminer sur une bonne note. Cette rencontre sera également marquée par le retour d'Anthony Lopes à Décines.

Avant-match

Après avoir renoué avec la victoire en Ligue 1 contre Nice (2-1), l'OL s'est incliné face au Paris Saint-Germain (2-0). Les Lyonnais devront rester vigilants face à une équipe angevine capable de poser des problèmes, malgré des dernières sorties compliquées. L'objectif sera évidemment les trois points afin de garder le rythme en haut du classement. Cette affiche sera aussi l’occasion de retrouver Anthony Lopes. Formé à Lyon et longtemps gardien numéro un de son club de cœur, le Portugais évolue désormais en Anjou après son passage au FC Nantes.

De son côté, Angers reste sur un nul face à Lorient, qui suivait deux défaites. Ils avaient lourdement chuté contre Brest (5-1), puis contre Marseille (5-2). L'an dernier, l'OL avait gagné le match aller à Décines 1-0 avant d'accrocher le match nul 0-0 à Raymond-Kopa. Paulo Fonseca et ses joueurs tenteront donc de renouer avec la victoire face aux Angevins devant leur public.

À quelle heure se joue OL - Angers ?

Le duel entre l'Olympique lyonnais et Angers SCO se disputera ce dimanche 1er novembre à 17h15 au Parc OL. Cette rencontre comptera pour la 9e journée de Ligue 1. L'arbitre de la rencontre sera Marc Bollengier. Il comptera sur le soutien de ses assistants : Thomas Luczynski et Mikaël Berchebru. Pour la vidéo, nous aurons Mathieu Vernice et Ludovic Rémy. Enfin, Gabriel Henry annoncera les changements et le temps additionnel à la fin de chaque période.

Sur quelle chaîne voir OL - Angers ?

La confrontation entre l'OL et Angers sera diffusée, comme l'ensemble des rencontres, sur Ligue 1+, dans le cadre du duplex de dimanche après-midi. Rappelons qu'elle était initialement programmée samedi soir. Le duo de commentateurs sera composé de Smaïl Bouabdellah et Jérémy Clément. En bord de terrain, nous aurons David Aiello et Souleymane Diawara.