Arrivée à l'été 2025 à Lyon, Jule Brand a connu des premiers mois d'adaptation compliqués avant de prendre une nouvelle dimension avec OL Lyonnes. Grâce à un repositionnement imaginé par Jonatan Giráldez, l’internationale allemande est devenue un atout important du collectif rhodanien.

C'est la grosse satisfaction de ce début de saison à OL Lyonnes. Et le tout dans une position que personne ne lui avait imaginé, peut-être pas même elle. Pourtant, en ce début d'exercice 2026-2027, Jule Brand s'est réinventée et le fait de la meilleure des façon dans ce rôle de piston qui n'en est pas vraiment une. Après un premier exercice discret mais une montée en température visible sur la fin de la saison dernière, l'Allemande a progressivement trouvé ses repères dans son nouvel environnement. Ses qualités physiques et sa capacité à multiplier les efforts lui permettent désormais de peser davantage dans le jeu des Fenottes, aussi bien défensivement qu'offensivement. "C'est vrai que je cours un peu plus mais ça me plait", nous avait-elle répondu dans un sourire après le match contre Toulouse.

Un nouveau rôle qui lui correspond

Désormais utilisée comme latérale droite sans ballon, Jule Brand peut se projeter vers l'avant pour exploiter pleinement sa vitesse. Avant OL Lyonnes - OM, Jonatan Giráldez avait souligné ses progrès dans ce rôle, notamment sur le plan défensif. "Défensivement, elle fait plus que répondre à mes attentes. Elle est même excellente. Je me posais des questions quant à sa gestion de l'équilibre de la ligne arrière de quatre, des espaces à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a les marquages préventifs, la défense de la surface... Ce sont des choses vraiment spécifiques. Mais elle a tout intégré et elle mérite de jouer chaque match. Elle a bossé mentalement pour jouer à ce poste, elle m'a dit qu'elle voulait vraiment travailler pour s'adapter", nous avait expliqué l’entraîneur espagnol, satisfait de son investissement et de sa capacité à assimiler les exigences tactiques.

Une influence qui dépasse les statistiques

Meilleure passeuse du championnat après six journées, Jule Brand profite des espaces créés par le jeu intérieur de son équipe pour faire des différences sur les côtés. Pour Jonatan Giráldez, son importance ne se résume toutefois pas aux statistiques. "Au-delà des stats, son influence dans notre jeu est majeure. Je la vois aussi occuper le même rôle de l'autre côté pour venir à l'intérieur, ce que j'aime beaucoup faire pour contrôler le match", a-t-il déclaré. Le technicien n'hésite d'ailleurs pas à l'utiliser dans un rôle similaire sur le côté opposé, offrant ainsi une option supplémentaire à OL Lyonnes plutôt dépourvu à gauche. Et si la révélation de cette saison était bien Jule Brand ?