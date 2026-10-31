OL : Khalis Merah apprécie sa "liberté" dans son nouveau poste

Utilisé dans une position plus avancée à l'OL, Khalis Merah découvre progressivement les exigences d'un rôle de numéro 9. Face au PSG, le jeune Lyonnais a notamment dû composer avec un manque de ballons, mais apprécie la liberté que lui offre ce postionnement.

Les absences dans le secteur offensif de l'OL obligent Paulo Fonseca à trouver de nouvelles solutions. Parmi elles, l'utilisation de Khalis Merah dans une position de pointe haute. Habituellement davantage associé à un rôle de milieu offensif, le jeune joueur doit désormais s'adapter à des responsabilités différentes. Une évolution qu'il accueille plutôt positivement, même s'il reste conscient des progrès à accomplir.

Une liberté de mouvement qui lui plaît

Face au Paris Saint-Germain, Khalis Merah a évolué dans la zone du numéro neuf. Un positionnement qu'il connaît déjà, mais qui lui permet d'exploiter certaines de ses qualités différemment. "Je n'ai pas de position fixe, je peux me déplacer un peu entre les lignes", a-t-il expliqué en conférence de presse. Cette liberté de mouvement constitue justement l'un des aspects qu'il apprécie le plus dans ce rôle. La tâche s'est révélée plus compliquée au Parc des Princes.

Face à une équipe qui a largement eu la maîtrise du ballon, le Lyonnais a dû multiplier les efforts sans toujours être récompensé par des situations offensives. "Contre Paris, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas forcément souvent le ballon. À force de courir après, de faire les efforts, lorsqu'on le récupère, on ressent forcément un peu de fatigue. C'est le point négatif", reconnaît-il.

La finition dans le viseur du jeune Lyonnais

Au-delà de son adaptation tactique, Khalis Merah souhaite surtout gagner en efficacité dans les derniers mètres. Le joueur de l'OL travaille régulièrement avec Adrien Tarascon, en charge du développement individuel, après les entraînements pour progresser dans ce domaine. "J'ai envie de devenir un joueur plus décisif, notamment en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. Je travaille beaucoup sur le dernier geste. J'ai eu la chance de marquer mon premier but en Ligue 1 cette année. Je travaille différentes situations, mais c'est sûr que je me concentre particulièrement sur la finition", confie-t-il. Avec les absences qui touchent actuellement l'attaque lyonnaise, la progression de Khalis Merah dans ce nouveau rôle peut représenter un futur atout pour Paulo Fonseca.