OL : attaque muette, mais défense plus permissive

L'OL traverse une période plus délicate sur le plan défensif. Sur ses cinq derniers matchs officiels, le club rhodanien a encaissé dix buts, contre seulement trois lors des cinq rencontres précédentes.

Bien sûr, l'OL a besoin de retrouver de la puissance offensive. Il reste sur deux sorties sans trouver la faille, ce qui est problématique pour gagner. Mais derrière, la tendance s'est nettement inversée aussi. Entre le 9 et le 26 octobre, les Lyonnais ont concédé dix réalisations en cinq rencontres, toutes compétitions confondues. Une série marquée par quatre matchs sur cinq avec au moins deux buts encaissés.

La séquence a commencé par une défaite à Lens (2-1), avant que les Rhodaniens ne prennent deux buts face à Crystal Palace (3-2) puis contre Nice (2-1). Les déplacements à Hoffenheim (3-0) et au Paris Saint-Germain (2-0) ont ensuite alourdi le bilan défensif. En cinq affiches, les hommes de Paulo Fonseca ont donc encaissé deux buts en moyenne. Seul le succès contre les Aiglons a permis de limiter l'adversaire à une réalisation.

Retrouver de la solidité, le maître-mot pour passer cette période difficile

La comparaison avec la période précédente est frappante. Lors de ses cinq confrontations précédentes, l’OL n’avait pris que trois buts : contre Anderlecht (2-1), Auxerre (3-1) et face au Havre (1-1). Les coéquipiers de Dominik Greif avaient également signé deux clean-sheets face au Paris FC (0-0) et à Rennes (4-0). Le contraste est donc important : sept réalisations pour les adversaires sur les cinq dernières parties par rapport aux cinq précédentes. Cette fragilité défensive récente constitue désormais un gros point de vigilance, encore plus avec des forces en moins en attaque pour compenser.