De manière exceptionnelle, Tant qu'il y aura des Gones a débriefé à chaud la défaite de l'OL sur le terrain du PSG lundi. L'émission est à retrouver en podcast ou en replay.

La nouvelle programmation se prêtait à l'exercice. Certes, une partie du football mondial était tournée vers Londres, où se déroulait la cérémonie du Ballon d'Or. Mais un choc avait bel et bien lieu à Paris, au Parc des Princes. Le PSG y recevait l'OL, leader de Ligue 1 avant le début de la 8e journée. Il ne l'est plus désormais, puisqu'il a perdu 2 à 0 assez logiquement chez le champion d'Europe. Avec ce match à 20h30 lundi, Tant qu'il y aura des Gones a aménagé son horaire pour débriefer la rencontre.

Angers, victoire obligatoire

Entre un plan défensif plutôt bien rodé, mais quelques manques qui ont empêché les Lyonnais de tenir sur la longueur, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Saïd2Larbre avaient des choses à dire. Il a notamment été question des choix de Paulo Fonseca, et des limites de l'équipe, confrontée à des blessures d'éléments majeurs. Enfin, TKYDG a évoqué la suite, avec la réception cruciale d'Angers samedi (20h45). Les Rhodaniens n'ont pas le choix après deux revers de rang.

Vous pouvez également écouter Tant qu’il y aura des Gones sur Spotify, Ausha, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music. L’émission est aussi disponible en replay sur YouTube.