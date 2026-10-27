OL : les cas de Tyler Morton et Mads Bidstrup inquiètent

Pas épargné par les blessures, l'OL craint pour ses milieux de terrain. Mads Bidstrup a pris un coup et ne pouvait pas jouer au Parc. Tyler Morton, lui, a sans doute aggravé son souci aux adducteurs.

C'est peut-être un peu cliché, mais Jacques Chirac a une formule qui qualifierait parfaitement la situation de l'infirmerie lyonnaise actuellement. "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille", a dit l'ancien président de la République. À l'OL, elles n'arrêtent pas depuis le retour de la trêve internationale début octobre. En même pas un mois, Mohamed Ouedraogo, Pavel Šulc et Loïs Openda se sont blessés très sérieusement. Nicolas Tagliafico et Steeve Kango aussi n'étaient pas aptes pour le voyage à Paris lundi. Mads Bidstrup, pourtant dans le groupe, ne pouvait pas jouer non plus.

Après la défaite 2 à 0 contre le PSG lundi, Paulo Fonseca a effectué un bulletin de santé peu réjouissant, voire carrément déprimant. "Mads a reçu un coup au genou dimanche. On a essayé ce lundi, mais c'était impossible pour lui de tenir sa place." Bien dommage, car ses jambes auraient fait le plus grand bien dans l'entrejeu à partir de la 60e, quand l'équipe a commencé à souffrir face aux entrants parisiens.

Quel milieu face à Angers ?

D'autant plus que les tauliers, Tyler Morton et Corenton Tolisso, ne sont pas du tout à 100%. "Je pense que Tyler a eu quelque chose sur les adducteurs, ce qui est normal lorsqu'on souffre d'une pubalgie", a confié le Portugais. L'Anglais est sorti à la 89e pour Rémi Himbert. Et on a l'impression que cette fois-ci, le corps a dit stop. Même s'il n'était pas à son meilleur niveau, l'ancien de Liverpool reste la plaque tournante depuis sa position reculée. Sans lui, il faudra revoir l'organisation.

Et sans le capitaine, c'est encore un autre chantier qu'il faudrait surmonter. "Il a lui aussi des problèmes aux adducteurs", a confirmé le coach rhodanien. S'il assurait que tout allait bien avant le choc, le champion du monde 2018 sera-t-il en mesure de jouer face à Angers samedi soir (20h45) ? "Je vais devoir inventer des choses pour l'attaque, mais aussi au milieu. La principale préoccupation, c'est de récupérer des joueurs", a insisté Paulo Fonseca. On a l'impression de revivre la période février - mars de 2026 côté lyonnais, et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.