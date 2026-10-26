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Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG - OL : le premier poteau de Safonov, une solution à exploiter ?

  • par Enzo Catolino

    • Matveï Safonov a de nouveau montré des signes de fébrilité au premier poteau face au FC Barcelone (4-2). Une faiblesse que l'Olympique lyonnais avait déjà exploitée la saison dernière et qui interroge sur les difficultés du gardien parisien dans cette zone.

    Malgré la victoire impressionnante du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, le portier russe a encore été mis en difficulté sur des frappes au premier poteau. Xavi Espart (55e) puis Lamine Yamal (79e) ont tous deux trouvé la faille de cette manière, laissant apparaître une faiblesse qui se répète depuis plusieurs mois. Pour l'OL, ces images rappellent notamment le succès au Parc des Princes la saison dernière.

    Safonov régulièrement pris à défaut au premier poteau

    Les deux buts concédés face au FC Barcelone s'ajoutent à une série déjà importante. Selon les chiffres rapportés par L'Équipe, le gardien parisien avait concédé sept buts au premier poteau avant cette rencontre. Les deux réalisations catalanes portent ainsi ce total à neuf réalisations sur les vingt encaissées cette saison, toutes compétitions confondues.

    Plusieurs adversaires avaient déjà exploité cette zone, notamment Majorque, Aston Villa, Rennes, Monaco, Strasbourg et Marseille. La répétition de ces situations soulève des questions sur le placement du gardien et sa capacité à fermer son angle lorsque l'attaquant frappe à proximité du montant.

    L'OL avait déjà exploité cette faille grâce à Endrick

    Les Lyonnais ont eux aussi su profiter de ce point faible. Le 19 avril dernier, lors de la victoire de l'OL au Parc des Princes (2-1), Endrick avait ouvert le score dès la 6e minute en trompant Matveï Safonov d'une frappe du pied gauche au premier poteau. L'attaquant brésilien avait ainsi lancé idéalement les hommes de Paulo Fonseca, qui avaient rapidement creusé l'écart grâce à Afonso Moreira, buteur à la 18e minute. Malgré la réduction du score parisienne, l'OL avait conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

    Cette précédente confrontation rappelle donc que la zone n’est pas inaccessible pour les attaquants lyonnais. L’OL retrouve prochainement le PSG et le premier poteau pourrait en tout cas constituer un élément à exploiter pour trouver la faille.

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