Le PSG domine le Barça, mais perd trois joueurs avant l'OL

Opposé à son rival barcelonais, le PSG a de nouveau prouvé qu'il était la meilleure équipe d'Europe. Mais son succès 4-2 est entaché par les sorties précoces d'Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia.

En voyant évoluer ce PSG, le staff de l'OL doit se demander comment il pourra manœuvrer dimanche au Parc des Princes pour le grand rendez-vous de la 8e journée. La victoire 4-2 des doubles champions d'Europe en titre contre le FC Barcelone a démontré une fois encore qu'ils évoluaient dans une autre planète. Et que peu d'adversaires y sont invités. Pour les Lyonnais, le tout sera d'essayer, autant que faire se peut, de conserver le ballon.

Ce n'est pas évident à faire, mais défendre pendant 90 minutes contre le groupe de Luis Enrique, c'est s'exposer à la déroute. Cela dépendra également du visage des Parisiens sur cette confrontation. Mais sur quelques éclairs, comme ceux de Désiré Doué, encore buteur mardi soir, ils peuvent faire la différence, même sans être au top. Au top, ils ne le seront pas ce week-end en Ligue 1. En effet, le succès contre les Catalans n'a pas été de tout repos pour les organismes.

Quatre forfaits pour affronter l'OL ?

Dès la 20e minute, Ousmane Dembélé a quitté ses partenaires. L'attaquant a ressenti une douleur à la cuisse gauche. Selon L'Équipe, il est victime d'une lésion à l'ischio-jambier et passera des examens ce mercredi. Son forfait est pratiquement acté. Aucun risque ne sera pris de toute manière par le staff francilien. Autres problèmes pour lui, les blessures de Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia juste avant l'heure de jeu.

Pour le capitaine brésilien, le souci est musculaire visiblement. Le cas le plus important concerne le Géorgien. L'ailier pourrait s'être rompu le ligament croisé dans un choc avec un adversaire. Le PSG a encore beaucoup d'éléments très forts à sa disposition, mais ces joueurs manqueront assurément à l'effectif. Surtout que ces absences s'ajoutent à celle de Nuno Mendes. Néanmoins, cela n'empêche pas le Paris Saint-Germain, pour l'instant, d'être une machine difficile à enrayer.