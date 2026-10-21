Un OL plus homogène pour tenir sur la durée ?

La semaine que vient de vivre l'OL a démontré qu'il avait des solutions derrière les cadres et les titulaires. Cette homogénéité peut-elle lui permettre de ne pas s'écrouler au printemps ?

Deux 11 très différents, mais deux succès. Certes, l'OL a eu du mal à conclure ses rencontres face à Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1), mais il a achevé les deux réceptions par des victoires cruciales. Le voilà donc en bonne position en Ligue Europa et en Ligue 1. Peut-il faire perdurer cette dynamique vertueuse sur toute la saison ? L'homogénéité de l'effectif devrait lui permettre, même si l'absence de Loïs Openda impacte forcément ce ressenti chez les attaquants.

De manière générale, on a bien compris que Paulo Fonseca avait une idée assez claire pour son management. S'appuyer sur une quinzaine de possibles titulaires. Pour les autres, il faut attendre les affiches comme Toulouse (0-2), Anderlecht (1-2) et l'OGN. Lors de ces rendez-vous, il a modifié tout ou les trois-quarts de sa formation habituelle. "Il a vraiment créé un collectif. Face à Nice, il a titularisé beaucoup d'éléments qui ne jouaient pas ou peu. Ils ont répondu présents globalement, notamment physiquement. Ça amène un bon état d'esprit, soulignait Quentin Vieira, passé par l'Académie, dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. On les sent soudés, ils veulent gagner ensemble. Donc je comprends ses choix."

Par ses choix, l'OL veut éviter de piocher au printemps

C'était l'objectif du club cet été, ne pas revivre le printemps 2026, lorsque les Lyonnais s'étaient écroulés, notamment sur le plan physique. "On a appris du précédent exercice. On s'est retrouvés sur la période de février-mars où on a été en grande difficulté. Cette année, on voulait essayer de se donner davantage de chances sur les trois compétitions. On le fait. La rotation va être importante. Les gars qui sont rentrés font le boulot. Encore une fois, ça donne un casse-tête de plus à Paulo, mais c'est une bonne chose", se félicitait dimanche Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif.

Les résultats sont au bout avec ces trois succès. Forcément, cela engendre une tendance positive au sein du vestiaire. "Ce qui est révélateur, surtout, c'est que vous avez vu 11 joueurs le jeudi (en Ligue Europa), et 11 autres ce (dimanche) soir. Dans les deux cas, on a gagné. Donc on est un contingent de 25-26 où on peut tous débuter, appuyait Moussa Niakhaté, de retour de blessure contre les Aiglons. L'entraîneur nous avait prévenus, il nous parle beaucoup, nous fait confiance. Il a joint les paroles aux actes en donnant sa chance à tout le monde."

On attendra avant de savoir si ça porte ses fruits sur la globalité de la saison. Mais cela semble assez net que le staff a plus de cordes à son arc. "Il y a une certaine homogénéité sur les profils, sur le niveau aussi. Bien sûr qu'on a les éléments qui sont importants. Quand ils ne sont pas là, c'est toujours un peu plus difficile. Mais encore une fois, les recrues qui sont arrivées se sont tout de suite mises dans le bain, observait le dirigeant rhodanien. On voit qu'elles se sont adaptées assez vite. Dans la mentalité, c'est parfait. Ça donne une continuité dans ce qu'on veut faire."

Des joueurs plus ménagés que la saison passée

Même notre consultant Nicolas Puydebois, qui "n'est pas fan de faire autant de rotations, surtout avec la place de leader en jeu", reconnaît qu'actuellement, cette formule a ses vertus. "C'est un peu excessif comme manière de faire. Il pourrait conserver une ossature et faire sortir les cadres durant le match. D'après moi, nous sommes dans une période où il faut garder du rythme. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, la preuve, pour l'instant ça fonctionne. Tout va bien, il a su instaurer une solidarité entre tous. C'est sans doute positif pour le moyen-long terme, ajoutait l'ancien gardien. Il permet à tout le monde d'être concerné par le projet. Et ils lui rendent sur le terrain."

Ainsi, sur les 13 affiches déjà disputées, seul Corentin Tolisso a participé à l'ensemble des confrontations. Le capitaine est celui qui cumule le plus de temps de jeu (964 minutes sur 1170 possibles). Derrière le milieu de terrain, quatre dépassent les 800 minutes : Tyler Morton (959'), Dominik Greif (900'), Abner (892') et Loïs Openda (819'). Nous sommes loin des standards de l'an passé. "L'année dernière, c'est le manque de profondeur qui a engendré la surexploitation de certains titulaires. Là, le recrutement fait que Paulo Fonseca a davantage de solutions. Donc normalement, il ne tirera pas trop sur les cadres, prévoyait le triple champion de France (2003-2005) dans TKYDG. L'équipe est renforcée, on l'a dit au début de l'exercice. Je ne sais pas si elle est meilleure, mais elle est plus étoffée avec davantage de moyens. Cela peut permettre d'être dans les trois premiers assez longtemps."

La concurrence, un bien nécessaire pour aller loin

Et potentiellement de tirer la quintessence de ce groupe. C'est l'idée, puisque l'émulation doit engendrer de la progression. "Les joueurs ne pourront pas se reposer sur leurs lauriers car il y a de la concurrence. Surtout que le coach fait des changements, de quoi maintenir un certain degré d'exigence. J'estime que la qualité est suffisante pour performer sur tous les tableaux", affirmait Quentin Vieira.

Maintenant, le plus dur est de mettre tout ça en musique, sans les fausses notes. "Je pense que Matthieu Louis-Jean a fait un super effectif et que Paulo Fonseca peut le remercier. Tous les postes sont doublés, hormis peut-être celui d'arrière-droit. Quand je vois Zachary Athekame, c'est une bonne recrue. Mads Bidstrup et tous ces footballeurs-là apportent des choses qu'il n'avait pas avant, estimait celui qui a porté le maillot lyonnais de 2015 à 2019. Maintenant, c'est à lui de tirer le meilleur de tout ça. Pour ça, ça passe par des changements en cours de jeu plus opportuns selon moi." L'OL a encore un gros bout de chemin à accomplir, mais il a les armes pour se frayer une route vers ses objectifs.