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Jule Brand avec OL Lyonnes
Jule Brand avec OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : deux séances de dédicaces prévues mercredi 21 octobre

  • par Enzo Catolino

    • Les supporters d'OL Lyonnes auront l'occasion de rencontrer plusieurs joueuses de l'effectif ce mercredi 21 octobre. Deux séances de dédicaces sont organisées à Lyon, de 16 h 30 à 17 h 30, avec six joueuses au programme.

    Mercredi sous le signe des rencontres avec les supporters pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Après l'entraînement ouvert au public à Décines à 11h, les Fenottes seront présentes dans deux lieux différents de l’agglomération lyonnaise pour des séances de dédicaces. Trois joueuses se rendront à l'Intersport de Saint-Priest. Les trois autres joueuses participeront à un rendez-vous sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, ce mercredi 21 octobre de 16h30 à 17h30. Les fans auront donc deux possibilités pour rencontrer les joueuses de l’OL Lyonnes en dehors des terrains.

    Trois joueuses à Saint-Priest, trois autres à la Croix-Rousse

    Giovanna Waksman, Christiane Endler et Tarciane donnent rendez-vous à l'Intersport de Saint-Priest. Pendant une heure, les joueuses pourront rencontrer les fans et signer des autographes. De leur côté, Jule Brand, Mala Grohs, Ingrid Engen seront accompagnées de la nouvelle mascotte du club Lyonna. Elles participeront à une autre séance de dédicaces organisée à la Vogue des Marrons. Comme à Saint-Priest, le rendez-vous est fixé de 16h30 à 17h30.

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