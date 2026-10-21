Mercato : Mourinho ferme la porte à un départ d'Endrick (ex-OL)

Alors que l'OL pourrait suivre de près la situation d'Endrick en vue du mercato hivernal, José Mourinho a été clair au sujet de l'avenir de son attaquant. Son premier but de la saison avec le Real Madrid, inscrit contre la Roma, pourrait lui permettre de gagner du crédit auprès de son entraîneur.

L'avenir d'Endrick s'était invité dans l'actualité du Real Madrid. Très peu utilisé depuis le début de la saison, l'ancien attaquant de l'OL était annoncé parmi les joueurs susceptibles de rejoindre un nouveau club cet hiver. Néanmoins, José Mourinho n'a pas l'air emballé par cette rumeur et ne semble pas disposé à le laisser partir. L'entraîneur madrilène a publiquement défendu son joueur, alors que plusieurs formations pourraient être intéressées par sa venue.

La prestation du Brésilien face à l'AS Roma en Ligue des champions, pourrait également changer la donne. Entré en jeu alors que son équipe était menée 3-1, Endrick avait participé à la remontée spectaculaire de son équipe, finalement vainqueure 4-3. Il a notamment inscrit son premier but de la saison avec le Real, permettant aux siens de revenir à hauteur de leurs adversaires avant le but décisif inscrit par Antonio Rüdiger.

Enfin des minutes dans cette saison

Le technicien portugais a affiché sa confiance envers le jeune attaquant. "Oubliez ça (ndlr : un prêt), il n'y a aucune chance. Ils feraient mieux de s’asseoir et d’attendre, sinon ils vont se fatiguer. C’est un joueur que j'adore. Quelqu'un qui, selon moi, possède un potentiel incroyable et qui est très important pour nous. Ceux qui s’intéressent à lui devront vraiment se battre avec moi, parce que je crois qu’il n'a pas besoin d'être prêté et qu’il connaîtra un immense succès ici", a-t-il expliqué.

Cette prise de position constitue un obstacle pour les clubs susceptibles de tenter leur chance cet hiver, dont l'Olympique lyonnais, qui avait déjà profité des services du Brésilien lors de son passage en prêt en deuxième partie de saison dernière. Un retour à Lyon semble de plus en plus s'éloigner et dépendra de l'envie du joueur mais aussi de l'évolution de sa situation à Madrid.