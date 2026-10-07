Grâce à son semestre à l'OL, Endrick finaliste du Golden Boy 2026

Endrick figure parmi les finalistes du Golden Boy 2026, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Une distinction qui récompense sa progression ces derniers mois, notamment à l'OL.

Depuis son retour au Real Madrid, le jeune attaquant a retrouvé le banc des remplaçants et ne joue pas beaucoup. Endrick figure tout de même parmi les finalistes du Golden Boy 2026 et il peut en partie dire merci à l'OL. Prêté par le Real Madrid à l'OL lors de la deuxième partie de saison 2025-2026, Endrick avait rapidement retrouvé du temps de jeu et de l'efficacité à Lyon. En Ligue 1, le Brésilien a disputé 16 rencontres, pour 5 buts et 7 passes décisives. Il a également inscrit un but en Ligue Europa et deux en Coupe de France. Au total, son passage lyonnais se résume à 21 matchs, 8 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Une expérience lyonnaise qui a pesé dans la balance

Arrivé à Lyon après une première partie sans le moindre temps de jeu au Real Madrid, Endrick a retrouvé sa confiance avec l'OL. Son passage a notamment été marqué par un triplé contre Metz en Ligue 1, puis des performances assez convaincantes dans la deuxième partie de son aventure. Le championnat avait, d'ailleurs, souligné son impact après ses premières semaines avec les Lyonnais. En performant à l'OL, Endrick avait pu participer à la Coupe du monde avec le Brésil.