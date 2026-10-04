De retour au Real Madrid après un prêt de six mois à l'OL, Endrick traverse une nouvelle passe difficile. Un nouveau prêt est de nouveau à l'étude et ce ne serait qu'une bonne nouvelle pour Pato, ancien attaquant de l'AC Milan notamment.

Le prêt ne durait que six mois, mais devait permettre de relancer une carrière à l'arrêt. En débarquant à l'OL, Endrick n'avait pas fait de mystère. Il jouait sa place pour la Coupe du monde avec le Brésil et voulait montrer qu'il pouvait s'imposer au Real Madrid. Le premier objectif a été rempli avec une présence aux États-Unis avec la Seleção. En revanche, pour ce qui est de se faire une place de choix chez les Merengue, il va falloir patienter. Y arrivera-t-il un jour ? C'est toute la question puisque le retour en Espagne n'est pas concluant.

Quatre minutes jouées avec le Real Madrid

José Mourinho a beau s'être assis sur le banc madrilène depuis cet été, la situation d'Endrick est la même qu'avant son départ à l'OL. Quatre petites minutes disputées, de quoi relancer la question d'un départ. "Je pense qu'il a besoin de changer, car il n'est pas facile de trouver une place pour lui au Real Madrid. Je ne connais pas son avis sur la question, mais il ne peut pas toujours laisser la décision à ses agents. Selon moi, il doit trouver un autre club", a déclaré Pato, ancien international auriverde. Est-ce que ce sera l'OL où il a noué des relations sur le premier semestre 2026 ? Matthieu Louis-Jean avait étudié la possibilité durant l'été, sans succès. Pour cet hiver, il semblerait que ce soit avant tout la Serie A qui tienne la corde avec le Milan et la Roma à l'affût.