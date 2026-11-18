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L’Olympique lyonnais possède la meilleure moyenne de kilomètres parcourus par match en Ligue 1 après les dix premières journées. Avec 110,80 kilomètres au compteur, les joueurs rhodaniens devancent largement leurs concurrents dans ce classement.

Ce n’est pas forcément la première statistique qui nous vient en tête pour expliquer un bon début de saison. Pourtant, après dix journées, l’OL se distingue par son activité sur le terrain. Cinquièmes du championnat avec 17 points, les Lyonnais ont parcouru davantage de distance que toutes les autres équipes de l’élite. C’est une donnée qui vient souligner l’importance du travail physique réalisé depuis le début de l’exercice.

Avec 110,80 kilomètres parcourus en moyenne par rencontre, Lyon devance Troyes, deuxième avec 108,62 kilomètres, et Lorient (108,54). Rennes (108,26) et Toulouse (108,11) complètent le top 5. L’écart est donc conséquent avec les autres formations du championnat. Le Paris FC, pourtant troisième du classement, ne parcourt que 102,38 kilomètres par match. Même constat pour l’OM, quatrième, avec 102,29 kilomètres. Le PSG, leader de Ligue 1, se situe au neuvième rang avec 105,90 kilomètres. Avec ces statistiques, on peut voir que les efforts physiques ne riment pas forcément avec de bons résultats.

L’OL également parmi les meilleures performances sur un match

Cette domination lyonnaise ne repose pas uniquement sur une moyenne régulière. Le club rhodanien apparaît aussi à deux reprises dans le top 10 des plus grandes distances parcourues sur une rencontre cette saison. Il détient notamment la deuxième meilleure marque, derrière Rennes et ses 125,43 kilomètres réalisés dès la première journée contre le PSG.

L’OL avait réalisé cette performance lors de la première journée face à Toulouse. Ils avaient parcouru 123,91 kilomètres. Cette position dans les différents classements constitue un indicateur intéressant de l’investissement collectif depuis le début de saison. Il reste désormais à voir si les Lyonnais conserveront ce volume de course avec le nouvel entraîneur Carlos Vicens, qui a pris la succession de Paulo Fonseca sur le banc.