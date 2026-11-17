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Sur le flanc depuis plusieurs matchs déjà, Tyler Morton ne va pas retrouver la compétition de sitôt. Le milieu de terrain de l’OL a subi une intervention chirurgicale pour soigner sa pubalgie avec un retour espéré courant février.

Même quand le ciel est dégagé comme ce mardi au-dessus du GOLTC, il ne peut se passer un moment sans qu’un nuage bien gris ne vienne gâcher le paysage. Ce mardi, Carlos Vicens a dirigé sa deuxième séance de la semaine en vue de la préparation du match à Lille, samedi (20h45). Comme c’est le cas depuis son arrivée, l’entraîneur espagnol doit composer avec un groupe réduit entre trêve internationale et blessures. S’il pourrait compter sur Loïs Openda d’ici à la fin du mois, Vicens va devoir se passer de Pavel Šulc pour encore quelques mois, mais aussi de Tyler Morton.

Des performances en dedans depuis le début de saison

Le milieu de terrain anglais ne sera pas de retour sur les terrains avant courant février ! C’est la mauvaise nouvelle de la journée à l’OL avec la communication de la longue absence de Morton. Ce dernier avait déjà manqué les trois derniers matchs et cette liste va s’allonger suite à son passage par la case opération. Comme Paulo Fonseca l’avait laissé entendre avant son départ, une pubalgie gêne l’Anglais depuis la fin de la saison dernière et le choix a donc porté sur une opération chirurgicale à l’adducteur gauche. Un nouveau coup dur pour l’OL, privé de son maître à jouer reculé pour au moins trois mois…