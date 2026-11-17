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Victime d’une commotion cérébrale en février dernier, Teagan Micah n’a toujours pas repris la compétition avec OL Lyonnes. Néanmoins, Joe Montemurro a choisi de la convoquer pour la prochaine trêve internationale avec l’Australie.

Elle enchaîne les entraînements collectifs depuis quelques semaines déjà. Mais toujours pas de retour à la compétition pour Teagan Micah avec OL Lyonnes. Victime d’une commotion cérébrale avant le match contre le PSG en février dernier, la deuxième de sa carrière, la gardienne a dû observer une très longue convalescence. Néanmoins, elle a pu compter sur le soutien du club rhodanien, qui n’a pas hésité à prolonger son contrat pour poursuivre sa rééducation. La question reste maintenant de savoir quand Micah fera son retour sur le terrain…

Deux matchs de préparation pour la Coupe du monde

Quoi qu’il en soit, l’Australienne a reçu un autre soutien de poids, venu tout droit du pays. En effet, dimanche, Joe Montemurro a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale et Teagan Micah en fait partie. Une grosse surprise par rapport à la longue absence de la gardienne et son manque de rythme. Mais avec deux amicaux contre la Colombie, cela représente une vraie préparation pour la Coupe du monde 2027. Et il semblerait que l’ancien coach des Lyonnes compte sur Micah.