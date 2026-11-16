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Ayant quelque peu redressé la barre en Ligue 3, le FC Villefranche-Beaujolais aimerait bien s’offrir un joli parcours en Coupe de France. Au 8e tour, le FCVB affrontera l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard.

Un derby par correspondance. Il se pourrait bien d’ailleurs qu’il y ait quelques supporters de l’OL présents dans le parcage visiteurs dans deux semaines, à l’occasion du 8e tour de Coupe de France. En prenant logiquement le meilleur (0-3) sur Paray Foot, pensionnaire de Régional 2, le FC Villefranche-Beaujolais a validé sa qualification pour ce dernier tour avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Un derby et donc des mesures de sécurité ?

Le club caladois attendait de savoir qui allait être son adversaire entre Rumilly-Vallières et l’AS Saint-Étienne, avec logiquement une préférence pour les Verts. Le club partenaire de l’OL aura bien le droit à son derby et à Geoffroy-Guichard, puis les Stéphanois ont pris l’ascendant sur Rumilly-Vallières, non sans mal du côté d’Annecy (1-2). Un match forcément particulier, qui renforcera un peu plus le côté magique de la Coupe de France. Même si on peut se douter que des arrêtés préfectoraux pourraient bien gâcher la fête du FCVB, en raison de sa proximité avec l’OL…