Avec Carlos Vicens, l’OL mise aussi sur la « jeunesse »

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À 43 ans, Carlos Vicens est le nouvel entraîneur de l’OL. Au-delà de son profil et de sa philosophie de jeu, le technicien espagnol correspond aussi à une volonté de la direction lyonnaise : miser sur un entraîneur jeune, ambitieux et capable de faire progresser les joueurs, notamment ceux issus de la formation.

Lors de la présentation du nouvel entraîneur Carlos Vicens, Matthieu Louis-Jean a détaillé les critères qui ont guidé le choix de la direction. Le directeur sportif a notamment insisté sur l’importance de trouver un technicien capable de s’inscrire dans le projet de jeu lyonnais, mais aussi de faire grandir individuellement les joueurs à sa disposition.

Carlos Vicens, le plus jeune entraîneur depuis Paul Le Guen

« Comme je l’ai dit, Carlos correspond à ce que nous recherchions, aussi bien en matière de projet de jeu que de philosophie. Nous voulions un coach jeune, bien sûr, ambitieux et qui avait faim. Carlos sait également faire progresser individuellement les joueurs, et particulièrement les jeunes. C’était aussi un aspect important pour nous« , a expliqué le directeur sportif. À 43 ans, Carlos Vicens devient ainsi le plus jeune entraîneur à signer à l’OL depuis Paul Le Guen. En 2002, ce dernier avait rejoint le club rhodanien à seulement 38 ans. Il faut donc remonter à plus de vingt ans pour retrouver un technicien aussi jeune au moment de sa nomination.

La progression des Gones au cœur du projet

Ce choix s’appuie aussi sur le parcours de l’Espagnol. Avant de prendre les commandes de Braga, Carlos Vicens a passé huit années à Manchester City, dont quatre au sein du staff de Pep Guardiola. Il a également travaillé auprès des équipes de jeunes des Mancuniens, une expérience qui rejoint les attentes exprimées par Matthieu Louis-Jean. À l’Olympique lyonnais, cette capacité à faire progresser individuellement les joueurs pourrait notamment profiter aux jeunes éléments.