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Jonatan Giráldez n’a pas caché sa déception après la rencontre entre OL Lyonnes et Saint-Malo samedi (1-0). Malgré la victoire, l’Espagnol avait du mal à se réjouir, notamment à cause de l’exclusion d’Elma Nelhage.

Que retenez-vous de la rencontre face à Saint-Malo (1-0) ?

« Il n’y a pas beaucoup de choses à analyser. À dix, c’était un peu plus difficile. Le plus important était de gagner.

À Montpellier, vous aviez déjà eu des difficultés (2-5) en faisant énormément de changements. Comment vous l’expliquez ?

Comme je l’ai dit, il n’y a pas grand-chose à analyser. En infériorité numérique, c’est une confrontation totalement différente. On doit modifier certains aspects défensifs et offensifs. On a mérité la victoire car nous avons créé plus d’occasions. C’est impossible de faire la comparaison avec Montpellier avec ce carton rouge après 24 minutes.

« J’ai l’impression qu’on a perdu une opportunité de jouer au football »

On vous sent en colère. C’est plus par rapport au contenu ou à l’arbitrage ?

J’ai surtout l’impression qu’on a perdu une opportunité de jouer au football. Je suis déçu car beaucoup de joueuses méritent de s’exprimer, et dans des rencontres comme celle-là, c’est compliqué. On a changé les profils dans les couloirs. Ce sont des décisions pas faciles. Je ne suis pas content car j’ai dû faire des changements à la pause parce que ce n’était pas le type de match auquel on s’attendait.

Ces remplacements étaient obligatoires pour inverser la tendance ?

Oui car les profils, et ce qu’on a essayé de mettre en place avec Elma (Nelhage) à la construction, ont complètement changé. Salma (Paralluelo) peut avoir ce rôle, mais ce n’est pas la même chose qu’à droite. Au milieu aussi, les caractéristiques dont nous avions besoin pour attaquer cette structure, notamment sur les côtés, ont un peu changé le plan d’origine. Donc je pensais que ces remplacements étaient bons pour l’équipe. »

Avec David Hernandez.