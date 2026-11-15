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De belles victoires pour les internationaux lyonnais samedi. En plus de Keito Nakamura (Japon), Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark) ont également gagné. Mais sans entrer en jeu.

La journée de samedi avait bien débuté avec un but et un succès de prestige contre le Brésil pour le Japon de Keito Nakamura (3-2). Sur le continent européen aussi, les Lyonnais ont gagné. Des victoires pour Felix Bacher et Mads Bidstrup. Remplaçants, les deux joueurs n’ont toutefois pas participé aux rencontres.

Commençons avec le superbe résultat du Danemark au Portugal, qui faisait sa première depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. Les Danois ont donné une leçon aux Portugais, au point de mener 4 à 0 la 75e. Bernardo Silva a tout juste sauvé l’honneur dans le temps additionnel. Les Danois sont presque qualifiés pour la phase finale de la Ligue des nations. Un nul à la maison contre le Danemark suffira mardi.

Remontée en division A pour l’Autriche de Bacher

Dans la deuxième division, l’Autriche a validé sa remontée à l’étage supérieur en battant l’Irlande 1 à 0. En fin de rencontre, Sasa Kalajdzic a délivré les siens (78e). Felix Bacher est resté sur le banc, et attendra donc pour vivre sa deuxième cape. Peut-être mardi, dans une affiche désormais « amicale » face à Istraël.