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Samedi, Elma Nelhage a écopé d’un carton rouge lors du succès 1-0 d’OL Lyonnes face à Saint-Malo (0-1). Cela fait près de trois ans que l’équipe n’avait pas évolué en infériorité numérique.

Un retour très écourté. Alignée pour la première fois depuis le 3 octobre, Elma Nelhage a vu rouge en posant ses crampons sur un genou adverse avant même la première demi-heure. On jouait la 24e minute précisément. De quoi impacter le reste de la partie, forcément. En infériorité numérique, OL Lyonnes a tout de même fini par trouver la faille contre le promu (1-0).

Lindsey Heaps, la dernière en date

Cette exclusion est un fait de jeu qui touche rarement la formation rhodanienne. Il faut remonter au 21 décembre 2023 pour retrouver la trace d’une expulsion contre les Lyonnaises. C’était en Ligue des champions, face à Brann. Lindsey Heaps avait été sortie par l’arbitre à 52e minute. Les coéquipières d’Ada Hegerberg menaient 2 à 1, mais ont finalement été rejointes dans le temps additionnel (2-2, 90e+4).

Cela fait presque trois ans donc que l’équipe n’avait pas joué à dix lors d’un match officiel. Forcément, Jonatan Giráldez était frustré et agacé par ce scénario. Quant à la défenseure suédoise, elle devra patienter sans doute avant de revoir les terrains, le temps de purger sa suspension.