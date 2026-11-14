, ,
Endler capitaine, Paralluelo titulaire : OL Lyonnes - Saint Malo en direct à 18h
Salma Paralluelo lors d’OL Lyonnes – Chelsea (Photo by Valerio Pennicino / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Endler capitaine, Paralluelo titulaire : OL Lyonnes – Saint Malo en direct à 18h

Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

OL Lyonnes accueille Saint-Malo pour la 9e journée de championnat. Avec huit victoires en autant de rencontres, l’objectif est de continuer leur série parfaite, face à l’avant-dernier du championnat.

Après deux cartons, face au RC Lens (1-7) et face à la Juventus (0-6), OL Lyonnes veut réaliser la semaine parfaite, avec une conclusion contre Saint-Malo. Avec 24 points pris sur 24 possibles, OL Lyonnes est un leader incontesté qui a pour objectif de rester invaincu en championnat.

Face à Saint-Malo, onzième et avant-dernier du championnat, les joueuses de Jonatan Giráldez n’auront aucune excuse pour signer une nouvelle victoire face à un promu clairement à leur portée. Surtout qu’elles joueront un nouveau choc en Ligue des champions jeudi prochain face à Arsenal. La confiance doit être au maximum.

La composition d’OL Lyonnes : Endler – Lawrence, Tarciane, Engen, Nelhage – Shrader, Swierot – Paralluelo, Benyahia, Joseph – Hegerberg

À lire également

, ,

16 réponses

  1. isabielle
    isabielle

    Damned Enzo !!! elles joueraient à 10 !…. mais la onzième…. c’est …. Inès 🤗

    Signaler
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69

      Bon Enzo ne savait pas trop où la mettre, alors il l’a placé avec les attaquantes ! 😜
      Je sais c’est méchant, mais on lui pardonne tout à ce jeune …🤗

      Signaler
  2. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Bonsoir les ptits loup.
    Pour une fois que je pense à cet horaire.
    Même avec l’équipe B ça va le faire.
    Allez les fenottes

    Signaler
  3. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Bravo et respect pour tous ceux qui ont fait l’effort d’aller au stade !👍
    Le pseudo  » Olga » doit y être, elle se reconnaitra….
    Je le faisais aussi, mais il y a si longtemps, qu’aujourd’hui je ne retrouverais plus la route du stade ! 😜

    Signaler
  4. chignol
    chignol

    On dirait bien que la caméra a été montée 20 cm plus haut et que l’opérateur stagiaire a enfin compris comment manipuler la fonction zoom.
    Me dites quand-même pas qu’on aura également droit à des ralentis !

    Signaler
  5. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Elles se débrouillent bien les ptites sainmaloniennes.
    Déjà un loupé de Ada

    Signaler
  6. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Après…..12 minutes de vérification, le but d’Inès est refusé, pour un hors- jeu d’Ada.
    Pas évident du tout avec les images proposées.
    Pas grave …

    Signaler
  7. OL-91
    OL-91

    L’arbitre a un problème avec OLL ?

    Signaler
  8. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Carton rouge pour Nelhage !
    Ça devient du grand n’importe quoi, alors qu’elle avait sorti un jaune ….
    Dans ces conditions ça va être compliqué de faire un résultat.
    Allez, on va faire avec….

    Signaler
  9. chignol
    chignol

    N’importe quoi, ce rouge.

    Signaler
    1. Gune56
      Gune56

      oui, totalement!

      Signaler
  10. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    Il est mérité ce rouge, jeu trop dangereux

    Signaler
  11. OL-91
    OL-91

    Sans doute à cause des contestations.

    Signaler
  12. Avatar
    Poupette38

    Il y a eu combien de hors jeu depuis le début du match ?
    Trop lent, trop de changement, pourtant ce n’est que St Malo, un promu

    Signaler
  13. OL-91
    OL-91

    Je prépare ma Une : OLL battu par les Malouines ! Fournier, homme du match.

    Signaler
  14. OL-91
    OL-91

    Bravo pour le CF !

    Signaler

Laisser un commentaire