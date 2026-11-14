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OL Lyonnes accueille Saint-Malo pour la 9e journée de championnat. Avec huit victoires en autant de rencontres, l’objectif est de continuer leur série parfaite, face à l’avant-dernier du championnat.

Après deux cartons, face au RC Lens (1-7) et face à la Juventus (0-6), OL Lyonnes veut réaliser la semaine parfaite, avec une conclusion contre Saint-Malo. Avec 24 points pris sur 24 possibles, OL Lyonnes est un leader incontesté qui a pour objectif de rester invaincu en championnat.

Face à Saint-Malo, onzième et avant-dernier du championnat, les joueuses de Jonatan Giráldez n’auront aucune excuse pour signer une nouvelle victoire face à un promu clairement à leur portée. Surtout qu’elles joueront un nouveau choc en Ligue des champions jeudi prochain face à Arsenal. La confiance doit être au maximum.

La composition d’OL Lyonnes : Endler – Lawrence, Tarciane, Engen, Nelhage – Shrader, Swierot – Paralluelo, Benyahia, Joseph – Hegerberg