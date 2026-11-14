OL Académie : Lyon 1950 au soutien des U17 face à Chambéry

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Ce dimanche, une cinquantaine de membres de Lyon 1950 seront présents à l’académie de Meyzieu pour soutenir les U17 de l’OL face à Chambéry. Cette initiative habituelle du groupe prend cette fois une dimension particulière après les incidents survenus à Grenoble.

Ce week-end, les jeunes de Florent Balmont pourront compter sur un soutien supplémentaire dans les tribunes. Comme chaque saison, le groupe Lyon 1950 entend accompagner les équipes de l’académie lors de certaines rencontres. Dimanche, le groupe sera donc présent au nombre de 50 à Meyzieu pour afficher son soutien aux jeunes Lyonnais (14h30) et leur rappeler qu’ils peuvent compter sur les supporters du club.

Des U17 en quête du rebond, et surtout d’un cadre apaisé

Cette présence intervient dans un contexte très particulier. Le week-end dernier, les U17 se sont inclinés sur la pelouse de Grenoble (1-0), avant que des incidents ne surviennent après le coup de sifflet final. Des joueurs et membres de l’encadrement rhodanien ont notamment été victimes de violences physiques et de menaces de mort.

L’OL avait rapidement réagi en annonçant son intention d’engager des poursuites et en apportant son soutien aux personnes concernées. Ce dimanche, les Gones pourront donc compter sur les encouragements des supporters pour tenter de retrouver le sourire et le chemin de la victoire face à Chambéry.