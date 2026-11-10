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Deux jours après les incidents survenus à l’issue du match des U17 contre Grenoble, l’Olympique lyonnais sort du silence. Le club condamne les violences subies par ses joueurs et son staff, annonce des poursuites judiciaires et entend demander des comptes à la Fédération française de football.

L’Olympique lyonnais ne souhaite pas en rester aux simples réactions. Ce dimanche 8 novembre, les U17 lyonnais de Florent Balmont se sont inclinés sur la pelouse de Grenoble (1-0), lors de la 10e journée de championnat national. Si la rencontre s’est déroulée sans incident entre les deux équipes, la situation a dégénéré après le coup de sifflet final avec des joueurs lyonnais victimes de menaces de mort et d’agressions physiques.

Après ces faits rapportés, Grenoble a rapidement réagi en publiant un communiqué pour condamner les débordements et se désolidariser des personnes impliquées. Le club avait également apporté « son soutien et sa pleine solidarité envers l’Olympique Lyonnais, ses joueurs et son staff« .

L’OL annonce des poursuites judiciaires

Dans son communiqué, l’institution rhodanienne apporte son « soutien total aux joueurs et membres du staff de son équipe U17« . Le club annonce également avoir immédiatement mobilisé ses équipes juridiques et son avocat afin d’accompagner les victimes dans leurs démarches et d’engager des poursuites judiciaires. Le club souhait également interpeller la Fédération française de football sur les conditions d’organisation de cette rencontre : « Considérant que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies par les organisateurs de la rencontre et que l’intégrité des joueurs et du staff de son Academy a été compromise. » L’OL demande à ce que l’instance doit « en tirer toutes les conséquences tant disciplinaires que juridiques et sécuritaires« .

La sécurité des jeunes au cœur des préoccupations

Au-delà de cet épisode de Grenoble, l’Olympique lyonnais veut également alerter sur la protection des jeunes joueurs et des éducateurs. Le club rappelle qu’il « condamne fermement toute forme de violence » et entend activer « tous les dispositifs et mesures nécessaires pour préserver l’intégrité physique et psychologique de ses jeunes et de ses éducateurs. » Les excuses et la condamnation du GF38 constituent une première réaction, mais le club lyonnais attend désormais des suites disciplinaires et judiciaires à cet épisode. Il appelle désormais les instances du football français à se mobiliser pour garantir un maximum de sécurité autour des terrains.