Juventus Turin – OL Lyonnes : une arbitre albanaise au sifflet

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L’UEFA a dévoilé le corps arbitral pour la rencontre entre la Juventus et OL Lyonnes. L’Albanaise Emanuela Rusta sera au sifflet pour cette affiche européenne.

Une arbitre connue d’OL Lyonnes pour le déplacement en Italie ce mercredi pour affronter la Juventus Turion. C’est l’Albanaise Emanuela Rusta qui dirigera la rencontre. L’arbitre sera entourée d’une équipe internationale, avec des officiels venus d’Europe, notamment d’Albanie, d’Angleterre, de République tchèque et d’Ukraine.

Emanuela Rusta au sifflet

Ce n’est pas la première fois qu’elle croise la route d’OL Lyonnes. En mars dernier, elle avait arbitré le quart aller contre Wolfsburg et cela s’était soldé par un revers. Elle sera assistée par Jena Mala et Kreshnik Barjamaj, également originaires d’Albanie. Nicoleta Bria, de son côté, figure également dans le corps arbitral désigné par l’UEFA. L’assistance vidéo sera assurée par la Tchèque Jana Adámková. Elle sera épaulée dans cette mission par l’Ukrainienne Sofiya Prychyna, désignée comme assistante de l’arbitre assistant vidéo.