OL Lyonnes : carton plein pour la réserve et les U19 féminines

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Les deux équipes féminines de l’académie d’OL Lyonnes ont réalisé un excellent week-end. La réserve a remporté un choc important contre Clermont (2-0), tandis que les U19 ont largement dominé Fleury (5-1). Deux succès qui permettent aux Lyonnaises de conforter leur place en tête de leur championnat respectif.

Après plusieurs semaines sans compétition pour les U19, les deux formations lyonnaises retrouvaient les terrains ce dimanche 8 novembre. Les résultats ont été particulièrement satisfaisants. Entre la première place récupérée par la réserve en D3 et le sans-faute poursuivi par les U19, les jeunes Fenottes ont parfaitement négocié leur rendez-vous.

La réserve s’offre le leader clermontois

C’était probablement le rendez-vous le plus important pour les jeunes joueuses d’OL Lyonnes. Opposées à Clermont, jusque-là invaincu et leader de D3, les Lyonnaises ont signé une victoire précieuse (2-0). Après une première période disputée, elles ont réussi à faire la différence en seconde période pour venir à bout des clermontoises. Ce succès leur permet de prendre la première place du championnat, devant son adversaire du jour. C’est une belle opération pour les jeunes Lyonnaises, qui confirment leurs ambitions cette saison.

Les U19 poursuivent leur sans-faute

De leur côté, les U19 ont poursuivi leur sans-faute. En déplacement sur la pelouse de Fleury, les joueuses lyonnaises se sont largement imposées (5-1). C’est une nouvelle victoire qui leur permet de poursuivre leur parcours parfait en championnat. Après sept journées, elles comptent sept succès et occupent également la première place du classement. À l’inverse des garçons, elles réalisent un week-end parfait.