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Battu dimanche avant de se tourner vers la trêve internationale, l’OL a eu un comportement trop scolaire, auquel se sont ajoutées des prises de risque toujours plus inutiles. Ce qui pendait au nez depuis quelques matchs déjà s’est traduit par un but « enfantin ».

« Scolaire », « enfantin », « des erreurs grossières »… Dimanche soir, après la défaite 2-0 à Brest, le discours dans les rangs lyonnais était bien différent de celui entendu quelques jours plus tôt à Saint-Sébastien en Espagne. Après la belle réaction de l’OL face à la Real Sociedad, la formation rhodanienne est quelque peu retombée dans ses travers. Celle d’une équipe qui affiche une possession de balle élevée (69% en Bretagne), mais qui est incapable de se montrer dangereuse. On l’a vu à plusieurs reprises depuis le début de la saison et les différentes blessures n’aident clairement pas. Dans le Finistère, l’OL n’a eu que deux tirs cadrés, après n’en avoir eu que quatre en Ligue Europa.

« On joue au foot pour marquer des buts »

Pour une équipe qui se veut être active plutôt que passive, difficile d’espérer quelque chose avec de tels totaux. La question du numéro 9 est forcément une donnée à prendre en compte et il faut espérer que Loïs Openda puisse revenir dès la fin de la trêve internationale. Néanmoins, dans la partition rendue dimanche, ce néant offensif, symbolisé notamment par Kaïl Boudache peu inspiré, ne doit pas faire oublier cette possession de balle stérile. Au jeu de la passe à dix, l’OL aurait gagné haut la main son duel avec Brest. Mais ce n’est pas le but du jeu et, par moment, les Lyonnais ont semblé l’avoir oublié. « Il faut qu’on sache comment on doit faire mal, pas juste tourner le ballon pour tourner, regrettait Jorge Maciel après la rencontre. Il n’y a pas de ballon parfait, il faut parfois essayer avec des miettes. »

Déjà fautif en Espagne, Greif n’a cette fois pas échappé à la sanction

Des miettes, ce n’est pas exactement ce qu’a eu Brest face à son public, mais la moindre opportunité a été exploitée. Et c’est avant tout ce que l’on peut reprocher à l’OL. En plus de ne pas avoir les solutions devant pour tromper l’adversaire, il multiplie les erreurs individuelles pour se mettre dans des situations difficiles. Cela n’est pas nouveau, mais comme l’a regretté Moussa Niakhaté, la formation rhodanienne a pris un but « enfantin ». Une réalisation qui lui pendait au nez depuis plusieurs matchs déjà. « On ne peut pas prendre un but inadmissible comme celui-ci, en Ligue 1 c’est beaucoup trop compliqué de renverser des scénarios, alors si en plus, on donne des buts comme ça… »

À force de toujours chercher à ressortir balle au pied, la défense se met très souvent dans des schémas embarrassants. Face à la Real Sociedad, Felix Bacher, Ruben Kluivert, plutôt coutumier du fait, et Dominik Greif avaient eu la bonne idée de rater des passes faciles pour permettre aux Basques de se montrer dangereux. Sans conséquence en Espagne, ce qui ne fut pas le cas en Bretagne. En ratant sa relance, le portier slovaque a offert le premier but à Edjouma à la 22e minute. Si Maciel a déclaré qu’il fallait que ses « joueurs comprennent qu’on joue au foot pour marquer des buts », il faudrait aussi éviter de tout faire pour en donner.