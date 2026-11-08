Ligue 1 : à l’extérieur, l’OL est toujours en galère

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Nouvelle défaite pour l’OL à l’extérieur en Ligue 1. À Brest ce dimanche (2-0), il a enchaîné un troisième revers de rang loin de ses bases.

Si, comme l’ambitionne Moussa Niakhaté, l’OL veut retrouver la Ligue des champions en 2027-2028, il ne pourra pas se permettre d’être aussi friable à l’extérieur. Ce dimanche du côté de Brest, stade qu’il aime très peu ce moment, l’Olympique lyonnais a concédé sa troisième défaite de suite hors de Décines en Ligue 1. Plus réalistes et mettant davantage d’intensité, les Bretons ont logiquement puni leur adversaire grâce à leurs transitions (2-0).

Une seule victoire à l’extérieur en cinq déplacements

Après Lens (2-1) et le PSG (2-0), c’est un nouveau revers qui fait mal dans la quête du podium. En cinq déplacements en championnat, les Rhodaniens ont pris seulement quatre points. La victoire à Toulouse (2-0) pour lancer l’exercice semble à des années-lumière. Même le nul péniblement arraché au Paris FC (0-0), qui pouvait être un bon résultat, ne rehausse pas le bilan.

Sous les ordres du futur entraîneur, probablement Carlos Vicens, le groupe devra se ressaisir pour mieux voyager. Car c’est à Lille qu’il reprendra après la trêve internationale (21 novembre). Un LOSC solide dauphin du PSG qui possède quatre points d’avance sur l’OL après dix journées.